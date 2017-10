Líder iraní: Irán destrozará el acuerdo nuclear si la otra parte lo rompe

Alwaght- El Líder de la Revolución Islámica de Irán, el ayatolá Seyed Ali Jamenei, reafirmó que Irán no saldrá del acuerdo nuclear, pero lo destrozará si la otra parte lo rompe.

En una reunión mantenida el miércoles con un grupo de élites académicas iraníes en Teherán, capital persa, el ayatolá Jamenei dio la bienvenida a la condena de los gobiernos europeos a la negativa del presidente estadounidense, Donald Trump, a certificar el cumplimiento de Irán con el acuerdo nuclear, también conocido como el Plan Integral de Acción Conjunta (JCPOA, por sus siglas en inglés).

“Pero esto no es suficiente para que (los países europeos) digan que él (Trump) no debe romper el JCPOA. El JCPOA sirve a sus intereses. Mientras la otra parte no rompe el JCPOA, no lo romperemos”, aseveró.

Además subrayó que los europeos deben tomar medidas prácticas frente a las amenazas de Washington contra el acuerdo, y evitar unirse a Estados Unidos en su oposición al programa de defensa de Irán y el papel que desempeña en la región de Oriente Medio.

En este contexto, el ayatolá Jamenei declaró que Europa debe “evitar entrometerse con nuestras cuestiones en materia de defensa”.

En otras partes de sus declaraciones agregó que Irán logró oponerse a la “hegemonía estadounidense” y avanzar bajo presiones y sanciones, y añadió que la ira de Washington se debe al fuerte papel de la República Islámica en la lucha contra el grupo terrorista Daesh.

“Estados Unidos es un agente del sionismo internacional y el creador de Daesh y la corriente takfirí; ¿Esperas que Estados Unidos no esté enojado con la misma fuerza que está en contra de Daesh? Está furioso porque la República Islámica ha logrado frustrar sus complots” en los países regionales como Irak, Siria y El Líbano.

Finalmente denunció los últimos insultos de Trump contra la nación iraní, y aseveró que sería “una pérdida de tiempo” responder a esas blasfemias y comentarios absurdos del mandatario estadounidense.