Rusia: EEUU viola no solo el espíritu sino la letra del Acuerdo Nuclear iraní

Alwaght- El vicecanciller de Rusia, Serguei Riabkov, declaró que Estados Unidos ha violado no solo el espíritu sino la letra del acuerdo nuclear, también conocido como el Plan Integral de Acción Conjunta (JCPOA, por sus siglas en inglés).

“La República Islámica de Irán ha cumplido de la manera más responsable y plena con sus obligaciones en el marco del JCPOA”, dijo Riabkov el martes a la prensa.

Por el contrario, la administración estadounidense ha “violado no solo el espíritu, sino la letra” del JCPOA, agregó Riabkov, al mismo tiempo que criticó al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por negarse a certificar el cumplimiento de Irán con el acuerdo nuclear.

El diplomático ruso también advirtió que las propuestas estadounidenses “podrían de facto paralizar el JCPOA o borrarlo por completo en el peor de los casos”.

“Vamos a explicar una y otra vez a nuestros colegas estadounidenses la inaceptabilidad y superficialidad del enfoque (de Estados Unidos)”, añadió.

Finalmente subrayó que “no hay relación directa entre el programa nuclear de Irán y su plan de misiles en el texto (del acuerdo nuclear)”.

En un discurso ofrecido el pasado viernes en la Casa Blanca, Trump se negó a certificar el acuerdo nuclear con Irán, pese a que Teherán ha cumplido con sus obligaciones.

En este contexto, el canciller iraní, Mohamad Yavad Zarif, subrayó el sábado que Trump no está en condiciones de verificar el cumplimiento de Irán con el acuerdo nuclear.