Corea del Norte advierte del estallido de una guerra nuclear en cualquier momento

Alwaght- El embajador adjunto norcoreano ante las Naciones Unidas, Kim In Ryong, advirtió el lunes de la situación crítica en la península coreana y declaró que una guerra nuclear puede estallar en cualquier momento.

Durante sus declaraciones ante el Comité de Desarme de la Asamblea General de las Naciones Unidas (AGNU), Kim In Ryong se refirió a las amenazas militares y nucleares por parte de Estados Unidos y afirmó que Pyongyang tiene el derecho de poseer armas nucleares para defenderse.

Corea del Norte es el único país del mundo que ha sido sujeto a “una amenaza nuclear tan extrema y directa” por parte de Estados Unidos desde la década de 1970, aseveró.

Además añadió que Pyongyang “apoya consistentemente la erradicación total de las armas nucleares y los esfuerzos por la desnuclearización del mundo entero”, pero no puede adherirse al Tratado de No Proliferación (TNP) de armas nucleares debido a las amenazas de Washington.

“Todo Estados Unidos continental está dentro de nuestro alcance y si Estados Unidos se atreve a invadir nuestro sagrado territorio, incluso un solo centímetro, no escapará a nuestro severo castigo en cualquier parte del mundo”, concluyó.

Durante los últimos años, Corea del Norte ha llevado a cabo un número de ensayas nucleares y balísticas que han aumentado la tensión en la península coreana así como las relaciones con Estados Unidos.

Pyongyang defiende sus programas de misiles y nucleares como un medio para proteger al país de la hostilidad estadounidense y responde a “provocaciones” de Seúl y Washington.