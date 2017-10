Oposición venezolana desconoce victoria de chavistas en elecciones regionales

Alwaght- La oposición venezolana ha anunciado este lunes que no reconoce la victoria de los chavistas en las elecciones regionales celebradas el domingo.

De acuerdo con los primeros resultados presentados por la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Tibisay Lucena, la Revolución Bolivariana ganó 17 de 22 gobernaciones del país latinoamericano en estos comicios regionales.

Lucena destacó la alta participación de venezolanos en estos comicios que fue de 61,14 por ciento; una cifra superior al 53.94 por ciento de los comicios regionales de 2012.

Mientras tanto, el jefe de campaña de la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD), Gerardo Blyde, ha anunciado que no reconoce estos resultados y agregó que la oposición va a contar “todas las actas electorales” y sólo reconocerá los resultados cuando terminen de contabilizarlas.

Por su parte, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, reconoció los resultados electorales y felicitó a los “diez millones de votantes que salieron a decirle al mundo que en Venezuela hay democracia, queremos la paz, queremos libertad, queremos patria”.

“Desde ya digo, reconozco el resultado de las elecciones en todos los anuncios hechos por el Consejo Nacional Electoral (CNE). Victoria, 17 gobernaciones (...) La oposición ha tenido cinco triunfos, se los reconocemos como hemos hecho siempre”, aseveró Maduro.

El mandatario venezolano también pidió la realización del 100 por ciento de la auditoría de las papeletas de votación, para que no haya ninguna duda del proceso, ante la pretensión de la oposición de alegar fraude.