Arabia Saudí apoya la nueva estrategia de EEUU contra Irán

Alwaght- Arabia Saudí expresó el sábado su apoyo a la nueva estrategia que ha adoptado Estados Unidos contra Irán.

Así lo afirmó el rey saudí, Salman bin Abdulaziz Al Saud, en una conversación telefónica mantenida con el presiente estadounidense, Donald Trump, al mismo tiempo que alabó el reciente discurso del mandatario norteamericano contra Teherán.

El rey saudí volvió a acusar a Irán de “apoyar el terrorismo” y ha subrayado la necesidad de tomar posiciones firmes contra el terrorismo.

Además llamó a aumentar cooperaciones para enfrentar la influencia de Irán en la región de Oriente Medio.

Por su parte, Trump agradeció el apoyo del rey Salman y ha asegurado que Washington cooperará con sus aliados “para lograr la seguridad y la paz en el mundo”.

En un discurso ofrecido el viernes en la Casa Blanca, Trump se negó a certificar el acuerdo nuclear con Irán, pese a que Teherán ha cumplido con sus obligaciones.

En este contexto, el canciller iraní, Mohamad Yavad Zarif, subrayó el sábado que Trump no está en condiciones de verificar el cumplimiento de Irán con el acuerdo nuclear, también conocido como el Plan Integral de Acción Conjunta (JCPOA, por sus siglas en inglés).

Zarif pronunció estas declaraciones en una entrevista en vivo con la televisión nacional iraní en respuesta a Trump, al mismo tiempo que afirmó que renunciar al acuerdo es una de las opciones de Teherán.

“Las regulaciones nacionales estadounidenses no son creíbles para nosotros y se requiere que Estados Unidos siga comprometido con sus compromisos internacionales. El JCPOA no es un acuerdo entre Irán y Estados Unidos para necesitar la certificación del Congreso”, aseveró.