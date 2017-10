CUP de Cataluña insta a Puigdemont a proclamar la independencia

Alwaght- Los partidos independentistas en Cataluña como la Candidatura de Unidad Popular (CUP) instaron al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, a proclamar la república en esta región e ignorar el ultimátum de Madrid.

“Si (el Gobierno central de Madrid) quiere seguir amenazándonos y amordazándonos, deberían hacerlo con la república ya proclamada”, declaró el CUP al referirse a la decisión de Madrid de aplicar el artículo 155 de la Constitución a Cataluña si no cumple la ley.

El CUP solo tiene 10 escaños en el parlamento catalán de 135 escaños, pero los bancos gubernamentales minoritarios de Puigdemont apoyan el impulso de la legislación sobre secesión y parece poco probable que logren una mayoría de votos en el parlamento regional sin su respaldo.

Esta convocatoria también fue respaldada por la Asamblea Nacional Catalana (ANC), el principal grupo de la sociedad civil independentista en la región.

En la misma jornada del viernes, el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Junker, declaró que cualquier intervención de la Unión Europea (UE) en el tema de la independencia de Cataluña solo causaría “mucho más caos”, y pidió al Gobierno de Madrid que controle la situación.

“Hemos recibido peticiones de todas partes del mundo diciendo que Juncker debería mediar. No debe hacerlo. Si la Comisión, el presidente (Donald) Tusk, o el Consejo Europeo, fueran en esa dirección, cuando solo una parte lo pide, crearíamos más caos en la UE y por eso no podemos ni debemos hacerlo”, afirmó.

En este contexto declaró que ha instado al primer ministro español, Mariano Rajoy, a tomar iniciativas “para que la situación en Cataluña no se descontrole”.

El referéndum de independencia de Cataluña se celebró el pasado 1 de octubre, en el que ganó el “sí” con el 90 por ciento de los votos; sin embargo Madrid no reconoce esta votación, suspendida por el Tribunal Constitucional de España.

Puigdemont declaró el martes la independencia de Cataluña de España, pero la dejó en suspenso y llamó al diálogo con el Gobierno de Madrid al respecto.

Rajoy ha concedido a Puigdemont un plazo de cinco días, hasta el lunes, para rechazar la candidatura independentista o afrontar la suspensión de la autonomía política de Cataluña, tal y como establece el artículo 155 de la Constitución española.