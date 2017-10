Sanciones contra el CGRI, nueva estrategia de Trump contra Irán

Alwaght- El Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso el viernes sanciones contra el Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI) de Irán bajo las acusaciones de que brinda apoyo a las organizaciones terroristas en Oriente Medio.

La Cartera estadounidense alegó, en un comunicado, que tomó esta medida por el programa de misiles y el apoyo de Irán a los movimientos de resistencia islámica de Palestina (HAMAS) y de El Líbano (Hezbolá), calificados de terroristas por Estados Unidos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, también afirmó el viernes que su administración impondría “sanciones duras” contra CGRI.

“Estoy autorizando al Departamento del Tesoro a sancionar aún más a todo el Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica por su apoyo al terrorismo y a aplicar sanciones a sus funcionarios, agentes y afiliados”, aseveró.

Esto se produce mientras que Irán había advertido en reiteradas ocasiones que considerar el CGRI como organización terrorista sería “una declaración de guerra” y que como represalia Teherán también declararía terrorista al Ejército estadounidense.

En el marco de las nuevas estrategias de Trump contra Irán, el mandatario estadounidense se negó a certificar el acuerdo nuclear con el país persa, pese a que Teherán ha cumplido con sus obligaciones.

Trump pronunció estas declaraciones en un discurso ofrecido el viernes en la Casa Blanca, en la cual volvió a alegar que Irán ha violado en múltiples ocasiones el acuerdo nuclear y no ha respetado el “espíritu” del mismo.

Además advirtió que podría terminar este acuerdo, también conocido como el Plan Integral de Acción Conjunta (JCPOA, por sus siglas en inglés), desafiando a otras potencias mundiales y socavando una victoria histórica de la diplomacia multilateral.

El discurso de Trump marcó un cambio importante en la política estadounidense y detallaba una postura más agresiva hacia Irán por sus programas de misiles nucleares y balísticos.

El canciller iraní, Mohamad Yavad Zarif, condenó estas declaraciones de Trump y subrayó que la nueva estrategia del mandatario estadounidense nunca intimidará a los iraníes.

“Las acusaciones, las amenazas y la blasfemia nunca intimidarán a los iraníes. Eventualmente, Trump entenderá esto, así como lo entendieron todos sus predecesores”, declaró Zarif en su cuenta de Twitter tras el discurso de Trump.

El canciller iraní también denunció el apoyo de varios países del Golfo Pérsico como Arabia Saudí, entre otros, a la nueva estrategia de Trump de no certificar el JCPOA y afirmó que “no es de extrañar que los partidarios del trágico y estúpido discurso antiiraní de Trump sean esos bastiones de la democracia en el Golfo Pérsico: Arabia Saudí, los Emiratos Árabes Unidos (EAU) y Bahréin”.

Zarif también criticó el uso del término “golfo arábigo” para referirse al Golfo Pérsico por parte de Trump y agregó que esto también reveló aún más su enemistad hacia la nación iraní.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán subrayó en un comunicado que el acuerdo nuclear entre Teherán y el Grupo 5+1 (Estados Unidos, el Reino Unido, Francia, Rusia y China, más Alemania) “es un documento internacional válido y un logro increíble en la diplomacia contemporánea que no es renegociable ni cambiable”.

“La República Islámica de Irán no será el primero en abandonar el JCPOA pero si los derechos e intereses de Irán no son respetados en el JCPOA, dejará todos sus compromisos y seguirá sus actividades nucleares pacíficas sin limitación alguna”, reza el comunicado emitido por la Cancillería iraní en reacción a las declaraciones de Trump.

El presidente iraní, Hasan Rohani criticó asimismo el discurso de Trump contra la República Islámica y lo consideró como “un conjunto de insultos y acusaciones sin fundamentos” contra el pueblo iraní y subrayó que estas alegaciones unen más a los iraníes.

Además instó a Trump a repasar su historia y geografía mundial para mejorar su comprensión de las obligaciones internacionales y la ética, la etiqueta y las convenciones mundiales.

Por su parte, el subjefe de las Fuerzas Armadas iraníes, el general Seyed Masud Yazayeri, criticó las políticas hostiles de Estados Unidos y las sanciones impuestas contra el CGRI y aseguró que Irán seguirá reforzando sus capacidades defensivas más decidida que nunca.

Esta decisión de Trump de no certificar el acuerdo nuclear también ha provocado la preocupación y las críticas de varios países como Alemania, Francia, el Reino Unido así como la Unión Europea (UE), la cual afirmó que Trump no tiene poder para terminar el JCPOA.

“No le corresponde a un solo país terminar el JCPOA”, declaró el viernes la jefa de la Diplomacia de la UE, Federica Mogherini, en una rueda de prensa.