Rajoy da ultimátum a Puigdemont para confirmar si declaró la independencia

Alwaght- El presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, dio al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, un plazo de cinco días, hasta el próximo lunes, para confirmar si declaró la independencia catalana.

Rajoy declaró que aplicará el artículo 155 de la Constitución a Cataluña si no cumple la ley y aseveró que este ultimátum es el paso previo a la adopción de las medidas extraordinarias contenidas en dicho artículo.

Si Puigdemont no vuelva a la ley y al orden constitucional tras este ultimátum, el Gobierno español ha amenazado con dar el siguiente paso previsto en el artículo 155, que sería enviar al Senado un informe con las medidas concretas para intervenir en la Comunidad Autónoma y restablecer el interés general.

De acuerdo con las fuentes estatales, el artículo 155 prevé que el Gobierno, “previo requerimiento al presidente de la comunidad autónoma y en caso de no ser atendido”, pueda adoptar “las medidas necesarias para obligar al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones”; lo que incluye la posibilidad de “dar instrucciones a todas las autoridades de las comunidades autónomas”.

Durante las últimas semanas, el Gobierno de Madrid ha estado preparando la activación del artículo 155 y calculando los efectivos de Cuerpos de Seguridad del Estado que se necesitarán para controlar Cataluña.

Por lo tanto, el Ejército español expresó asimismo su disposición para apoyar a la Policía Nacional y la Guardia Civil en Cataluña.

En este contexto, el jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD) de España, el teniente general Fernando Alejandre, anunció que en los últimos días el Ejército español ha enviado varios convoyes militares a Cataluña “para estar preparado ante cualquier contingencia”.

El referéndum de independencia de Cataluña se celebró el pasado 1 de octubre, en el que ganó el “sí” con el 90 por ciento de los votos; sin embargo Madrid no reconoce esta votación, suspendida por el Tribunal Constitucional de España.

Puigdemont declaró el martes la independencia de Cataluña de España, pero la dejó en suspenso y llamó al diálogo con el Gobierno de Madrid al respecto.