Cataluña declara su independencia pero la deja en suspenso

Alwaght- El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, declaró el martes la independencia de Cataluña de España, pero la dejó en suspenso y llamó al diálogo con el Gobierno de Madrid al respecto.

Puigdemont anunció que había aceptado “el mandato del pueblo para que Cataluña se convierta en una república independiente” de acuerdo con el referéndum.

Además pidió al parlamento catalán que “suspenda los efectos de la declaración de independencia para iniciar el diálogo en las próximas semanas”.

Mientras tanto, la vicepresidenta del Gobierno de España, Soraya Sáenz, rechazó las convocatorias de conversación de Puigdemont y añadió que “cualquier diálogo entre los demócratas tiene que tener lugar dentro de la ley”.

“El discurso que pronunció el presidente de la Generalitat es el discurso de una persona que no sabe dónde está, qué quiere o con quién quiere ir. El gobierno no puede reconocer como válida la ley catalana para el referéndum porque está prohibido por el Tribunal Constitucional”, aseveró.

Mientras tanto, el primer ministro español, Mariano Rajoy, ha pedido una reunión de emergencia del gabinete este miércoles para discutir una respuesta.

Las declaraciones de Puigdemont provocaron las críticas de la población independentista, quien subrayó que tal medida sólo retrasa las conversaciones sobre el futuro de la región.

El referéndum de independencia de Cataluña se celebró el pasado 1 de octubre, en el que ganó el “sí” con el 90 por ciento de los votos; sin embargo Madrid no reconoce esta votación, suspendida por el Tribunal Constitucional de España.