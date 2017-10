Al-Abadi: Daesh será completamente derrotado en Irak este año

Alwaght- El primer ministro de Irak, Haidar al-Abadi, declaró el martes que el grupo de terroristas Daesh será completamente derrotado en este país hasta el final del año en curso.

Al-Abadi pronunció estas declaraciones cinco días después de que las fuerzas iraquíes tomaran el control total de la ciudad de Al-Hawija, en la provincia norteña de Kirkuk, de manos de Daesh tras más de dos semanas de operaciones militares iniciada el 21 de septiembre.

En sus declaraciones durante un discurso televisado, Al-Abadi describió este último éxito como “una victoria no sólo de Irak, sino de todo el mundo”.

La recaptura de Al-Hawija puso fin a la presencia de Daesh en el norte de Irak y dejó al grupo takfirí en control de un tramo de tierra bordeando la frontera occidental con Siria, incluida la ciudad de Al-Qaim.

En otras partes de sus declaraciones insistió en dejar las discrepancias racistas y pidió a las fuerzas kurdas iraquíes (Peshmerga) que no se enfrenten a la Policía Federal de Irak.

Además subrayó que no mantendrá ningún diálogo con la región del Kurdistán iraquí hasta que anulen el resultado del referéndum y afirmó que cualquier diálogo debe ser basado en la constitución.

Pese a la oposición de Irak y varios países regionales como Irán, Turquía y Siria, entre otros, las autoridades kurdas celebraron el pasado 25 de septiembre el referéndum para la independencia de esta zona del norte de Irak.

El presidente del Kurdistán iraquí, Masud Barzani, quien impulsó esta medida, informó el 26 de septiembre de la victoria del sí en el plebiscito con casi el 91 por ciento de los votos a favor.