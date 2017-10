Choques entre partidarios y opositores de independencia de Cataluña de España

Alwaght- Las calles de Valencia estaban el lunes escenario de enfrentamientos entre los partidarios y opositores de la independencia de Cataluña de España.

Esto se produjo en medio de la manifestación celebrada en Valencia por entidades de izquierda y nacionalista para celebrar el 9 de octubre, el Día de la Comunidad Valenciana.

De acuerdo con las fuentes estatales, durante una manifestación de distintos grupos de la izquierda independentista valenciana, la invasión de ultras de extrema derecha provocó violentos enfrentamientos y obligó a intervenir a la policía nacional.

Cuando los manifestantes pretendían iniciar la manifestación, centenares de personas con banderas valencianas y españolas empezaron a increparles.

Mientras tanto, la marcha concluyó a bofetadas y con la necesaria intervención de los agentes antidisturbios, ya que hubo cruce de insultos y, en algún caso, se llegó a la agresión física, con puñetazos y patadas.

Hasta el momento no hay constancia de heridos ni de detenidos.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, comparecerá al miércoles a las 16 horas en el Congreso de los Diputados para informar acerca de la posición del Gobierno central sobre la situación política en Cataluña.

Esto se realizará después de que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, lo haga este martes en el Parlamento en un pleno en el que previsiblemente se declarará la independencia, pero que aún no está claro que pasará.

El referéndum de independencia de Cataluña se celebró el pasado 1 de octubre, en el que ganó el “sí” con el 90 por ciento de los votos; sin embargo Madrid no reconoce esta votación, suspendida por el Tribunal Constitucional de España.