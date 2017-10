Exjefe de inteligencia militar israelí: EEUU no debe abandonar ahora el acuerdo nuclear iraní

Alwaght- El exjefe de la inteligencia militar israelí, Amos Yadlin, declaró el lunes que Estados Unidos no debe salir del acuerdo nuclear con Irán ahora.

“En lugar de tratar de poner fin al acuerdo nuclear con Irán ahora, Estados Unidos debe presionar a Irán con la amenaza de dejar el acuerdo en un momento más estratégico”, subrayó Yadlin en un texto publicado en el diario israelí The Jerusalem Post, dirigido al presidente estadounidense, Donald Trump.

De acuerdo con este informe, Yadlin no rechaza la postura de Trump ante este acuerdo, pero cree que las condiciones y el momento para salir del acuerdo no están propias.

Por el contrario, sugiere asimismo que Estados Unidos y Occidente intenten mejorar y extender el acuerdo en el período 2023-2025, poco antes de que las restricciones nucleares del acuerdo expiren.

“Mejorar el acuerdo es una meta que debe ser perseguida a mediano y largo plazo, pero sólo después de crear las condiciones de la presión internacional sobre Irán para que acepte las restricciones ofrecidas”, aseveró Yadlin en el texto.

Además añadió que Washington debe llamar a sus aliados aprobar resoluciones de las Naciones Unidas contra las pruebas iraníes de misiles balísticos, entre otras actividades.

“Si Estados Unidos intenta forzar a Irán a mejorar las condiciones ahora, carecería de respaldo europeo, y mucho menos de Rusia y China”, añadió.

Trump ha expresado repetidamente su fuerte oposición al acuerdo y ha buscado desesperadamente un pretexto para eliminarlo o debilitarlo y deshacerse de los límites que el acuerdo impone a la capacidad estadounidense de adoptar políticas más hostiles contra Irán.