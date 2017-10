Las estrellas del fútbol que podrían perderse el Mundial de Rusia 2018

Durante la segunda semana de octubre tendrá lugar la última fase de eliminatorias para el Mundial de Rusia 2018, al que hasta este domingo se han clasificado 15 de 32 selecciones.

Mientras el mundo futbolístico se prepara para la fiesta deportiva más importante del mundo, la principal preocupación es que las selecciones de varias estrellas podrían no estar en Rusia.

Lionel Messi y Cristiano Ronaldo son dos de las más importantes figuras, por lo que la ausencia de cualquiera de los dos sería una fatalidad para los organizadores.El argentino padece en carne propia el nivel de las eliminatorias sudamericanas y su selección está en sexta posición, fuera de la zona de clasificación y obligado a ganar para asegurar el repechaje.Por su parte, CR7 se jugará el martes su futuro frente a la selección de Suiza, partido al que los lusos llegan presionados porque sólo un triunfo les dará el pasaje al mundial. Cualquier otro resultado lo condenará a jugar el repechaje como ocurrió en 2014.

Los chilenos Alexis Sánchez y Arturo Vidal también están en la misma situación. El bicampeón de América necesita ganarle a Brasil para asegurar su viaje a Rusia para no depender del resto de partidos.La participación de James Rodríguez tampoco está asegurada. A casi cuatro años de Brasil 2014, mundial en el que logró su óptimo rendimiento, el volante de la selección de Colombia sabe que disputará una final cuando enfrente a Perú el martes. En caso de perder, dependerá de otros resultados para ir al repechaje.

La presencia en el mundial de Gareth Bale y Luka Modric también está en duda. El galés no jugará el partido ante Irlanda por una lesión y una derrota dejaría a su selección con ganas de ir a Rusia, mientras que el croata junto a Iván Rakitic disputarán el lunes una final ante Ucrania. Un empate asegurará el repechaje a los ucranianos y un triunfo podría darles el pase directo, pero una caída los dejará fuera.

Gianluigi Buffon, arquero de la Juventus y máximo ídolo de Italia tampoco ha asegurado su participación. "La Squadra Azzurra" ya sabe que jugará el repechaje pero aún no conoce a su rival. En caso de perder ese encuentro, el jugador se ausentará por primera vez a una cita mundialista desde 1998.

Quien la tiene más difícil es Arjen Robben. Holanda es tercera en su grupo y está obligado a hacerle 7 goles a Suecia para ir al repechaje.

