Irán desmiente el rumor de la negociación sobre sus misiles balísticos

Alwaght- El canciller iraní, Mohamad Yavad Zarif, declaró que Irán nunca aceptó nada que limite sus capacidades defensivas.

“No estamos de acuerdo con nada que limite nuestras capacidades de defensa por la razón muy obvia de que Estados Unidos está enviando muchas armas a nuestra región”, declaró Zarif en una entrevista con el medio estadounidense Newsweek publicado el viernes.

Zarif volvió a rechazar las acusaciones de que Teherán estaba violando el espíritu del acuerdo nuclear al disparar misiles balísticos, argumentando que los misiles son de naturaleza convencional y defensiva y que Irán los prueba para alcanzar la más alta precisión, lo cual no es una característica necesaria para nucleares.

“Irán se centra en mejorar la precisión porque queremos utilizar estos misiles como un medio para transportar ojivas convencionales”, aseveró.

En respuesta a una pregunta de si la insistencia de Irán en que el acuerdo no está abierto a la renegociación lo pondría en un “curso de colisión” con Estados Unidos, Zarif dijo que “no estamos poniéndonos en un curso de colisión con nadie... Y yo creo que se están poniendo en un camino de colisión con la comunidad internacional”.

Por otra parte, el portavoz de la Cancillería iraní, Bahram Qasemi, aseguró que Irán no permitirá a nadie entrar en sus asuntos defensivos, prometiendo aumentar sus capacidades en este sector.

“Continuaremos con las capacidades y políticas defensivas de nuestro país con toda su fuerza y nunca permitiremos la intromisión de otros en este sector”, añadió.

En este contexto, Qasemi rechazó el viernes un informe publicado por la agencia de noticias británica Reuters, citando a funcionarios iraníes y occidentales sin nombre diciendo que Irán dio luz verde para negociar algunos aspectos del programa de misiles de Teherán.

“Irán considera los programas de misiles defensivos como su derecho absoluto y definitivamente los seguirá dentro del marco de sus planes y estrategias defensivas convencionales y especificados”, aseveró Qasemi.

Irán ha rechazado en reiteradas ocasiones todas las acusaciones en este campo y ha asegurado que todos sus misiles de largo, corto y medio alcance como los misiles balísticos, tienen carácter defensivo y ninguno de ellos son capaz de portar ojivas nucleares.