Autoridades militares de Irán e Irak estudian el referéndum kurdo

Alwaght- Los jefes militares de Irán e Irak se han reunido para celebrar conversaciones sobre el controvertido referéndum celebrado para la independencia de la región semiautónoma de Kurdistán del norte de Irak.

Esto se produjo después de que el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Irán, el general de división Mohamad Husein Baqeri, recibiera el miércoles a su homólogo iraquí, el teniente general Othman al-Ghanmi, en Teherán, capital persa.

En una rueda de prensa conjunta, celebrada tras la reunión, Baqeri declaró a los periodistas que tanto el lado iraní como el turco estaban preocupados de que el voto kurdo en Irak pudiera provocar tensiones en el país árabe, cuyas repercusiones podrían atormentar a los países de la región de Oriente Medio.

Además aseveró que Teherán y Bagdad tienen una postura común en cuanto a referéndum kurdo y reafirmó que Irán no reconoce ninguna soberanía para partidos y movimientos en el norte de Irak.

En dicha reunión, Baqeri saludó los últimos logros obtenidos por el Ejército iraquí en la lucha contra los terroristas.

“Estamos muy contentos de que la nación y el Ejército iraquí hayan logrado grandes avances en la lucha contra los terroristas y hayan aplastado a los takfiríes”, dijo el jefe militar iraní.

Por su parte, Al-Ghanmi elogió el apoyo total de Irán a Irak, particularmente en tiempos difíciles, al mismo tiempo que aseguró que Bagdad continuará su lucha contra el terrorismo hasta la derrota final de los terroristas.

Pese a la oposición de Irak y varios países regionales como Irán, Turquía y Siria, entre otros, las autoridades kurdas celebraron el lunes el referéndum para la independencia de esta zona del norte de Irak.

El presidente del Kurdistán iraquí, Masud Barzani, quien impulsó esta medida, informó el martes de la victoria del sí en el plebiscito con casi el 91 por ciento de los votos a favor.

Anteriormente el Gobierno de Bagdad había anunciado que no reconocerá los resultados de este referéndum y pidió a los gobiernos extranjeros no comprar petróleo de Kurdistán.