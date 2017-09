Irak da tres días a Kurdistán para ceder el control de sus aeropuertos

Alwaght- El primer ministro iraquí, Haidar al-Abadi, dio un ultimátum de tres días a las autoridades de la región semiautónoma del Kurdistán iraquí para ceder el control de los aeropuertos en esta zona.

Así lo anunció el martes Al-Abadi en una rueda de prensa en Bagdad, la capital, donde advirtió que tras vencer este ultimátum (el viernes a las 15:00 hora local), ordenará cerrar los dos aeropuertos y prohibirá los vuelos hacia y desde esta región.

“El Consejo de Ministros decidió prohibir los viajes nacionales e internacionales hacia y desde el Kurdistán si no someten (los kurdos) los aeropuertos al control del Gobierno federal”, aseveró.

La semana pasada, Bagdad pidió a todos los países que detuvieran vuelos directos a los aeropuertos de Al-Sulaimaniya y Erbil (capital del Kurdistán iraquí), pero hasta ahora sólo Irán ha puesto en marcha tal embargo aéreo, deteniendo los vuelos directos a la región el domingo.

Al-Abadi además reafirmó que Bagdad no negociaría con las autoridades kurdas los resultados del provocativo referéndum sobre la independencia del Kurdistán iraquí y añadió que toda la nación sufriría las repercusiones de esta medida “inconstitucional”.

Pese a la oposición de Irak y varios países regionales como Irán, Turquía y Siria, entre otros, las autoridades kurdas celebraron el lunes el referéndum para la independencia de esta zona del norte de Irak.

En este contexto, el presidente del Kurdistán iraquí, Masud Barzani, quien impulsó esta medida, informó el martes de la victoria del sí en el plebiscito con casi el 91 por ciento de los votos a favor.

Barzani también instó al Gobierno central iraquí a celebrar diálogo al calificarlo como la única vía para resolver las discrepancias entre los kurdos y el Gobierno de Bagdad.

Anteriormente el Gobierno de Bagdad había anunciado que no reconocerá los resultados de este referéndum y pidió a los gobiernos extranjeros no comprar petróleo de Kurdistán.