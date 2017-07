Arrestado príncipe saudí por aparente abuso captado en video

Un príncipe saudí fue arrestado el jueves tras la publicación de un video en que al parecer sale abusando de alguien y apuntando con un rifle a otra persona.

El rey Salman ordenó el arresto e interrogatorio del príncipe al día siguiente de la difusión en YouTube y Twitter de un video en que alguien le apunta con un rifle a un hombre suplicando, con la cabeza ensangrentada.

Un video, visto más de 760.000, muestra 18 botellas de whisky marca Johnnie Walker Red Label en una mesa, junto con montones de billetes. La venta y el consumo del alcohol están prohibidos en Arabia Saudí.

Otro video muestra a un hombre en un automóvil, sangrando mientras alguien le grita por estar estacionado frente a una casa. Otro video parece mostrar al príncipe pegándole y abofeteando a un hombre que está sentado en una silla.

Los videos se hicieron virales en Twitter en Arabia Saudí con un hashtag en árabe que quiere decir "el príncipe comete abusos contra la ciudadanía".

La televisora estatal saudí reportó el miércoles que el rey ordenó una investigación exhaustiva y el arresto del príncipe Saudi bin Abdulaziz bin Musaed bin Saud bin Abdulaziz, y de cualquier cómplice que aparezca en los videos. Ordenó que nadie vinculado al caso salga en libertad hasta que un tribunal haya emitido un fallo acorde con la ley islámica sharia.

En su decreto, el rey Salman hizo un llamado a la población a mantenerse atenta contra cualquier abuso de poder o estatus.

Tras la emisión de la orden, se difundió un video del príncipe, de camiseta negra y pantalones de gimnasia grises, esposado de pies y manos, escoltado por policías al entrar a un edificio.

