حزب الله: قمة الرياض هي قمة تنظيم سرقة المال الخليجي

الوقت- اعتبر نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، الاثنين، أن قمة الرياض صراخ مرتفعاً بسبب العجز، واصفاً القمة بأنها قمة تنظيم سرقة المال الخليجي بطريقة ممنهجة لمصلحة واشنطن.
وأضاف الشيخ قاسم، وفي مقابلة مع وكالة ارنا الإيرانية إنّ الموقف السلبي من الجمهورية الاسلامية الايرانية وحزب الله وقوى المقاومة الاخرى يأتي في سياق محاولة إخفاء الأثر السيء الناتج عن سرقة ثروات الشعوب وإمكانياتها المستقبلية، مؤكداً أنّ مواقف القمة ليست جديدة بل مكررة، واصفاً إياها بالصراخ المرتفع كتعبير عن العجز الذي أصاب المجتمعين في اكثر من ساحة في المنطقة، مشدداً في الوقت ذاته على أن المجتمعين غير قادرين على انجاز ما عجزوا عن تحقيقه خلال مسار التآمر الطويل على ايران وحزب الله ، رافضاً اعتبار ما بعد القمة مرحلة جديدة.
وأكد نائب الأمين العام لحزب الله على استعداد المقاومة في حال وقوع أي عدوان لإيقاع الهزيمة النكراء بالمعتدين بطريقة تفوق ما حصل في العام 2006 ، معتبراً أن إيران وحزب الله في موقع الدفاع المشروع والقوي والصامد عن النفس، مضيفاً أنّ كل الاحلام والخطط العدوانية في هذه القمة وغيرها ستكسرها سواعد وبنادق المقاومين.