غابارد: السعودية هي الراعي الأكبر للإرهاب

الوقت- قالت عضو الكونغرس الأمريكي تولسي غابارد اليوم الاثنين إن إدعاء السعودية بأنها تكافح الإرهاب هو مهزلة ومسرحية هزلية حيث قالت أن السعودية هي أكبر الدول الراعية للإرهاب.

هذا وقالت عضو الكونغرس الامريكي تعليقاً على الزيارة التي يقوم بها ترامب الى السعودية بأن النظام السعودي هو أكبر ممول للإرهاب الفكري.

وتابعت غابارد بالقول: "ترامب في السعودية، ولكننا يجب أن نفهم ونقر بأن السعودية هي أكبر الدول الراعية للإرهاب وتنظيم "القاعدة" والمتطرفين الذين يحملون الفكر السلفي.

واستطردت بالقول أن افتتاح مركز مكافحة الإرهاب في السعودية هو مهزلة، وأنه لا يوجد أي فائدة منه فالوهابية السعودية هي المصدر الرئيس للفكر السلفي الذي يحمله تنظيم "داعش" الارهابي وتنظيم "القاعدة".

واختتمت بالقول أن ترامب في السعودية التي هي مركز مكافحة الفكر المتطرف، في حين أن السعودية، تنفق مليارات الدولارات لنشر هذا الفكر".

يذكر أن أخر تصريح لغابارد كان حول القصف الامريكي لقاعدة الشعيرات الجوية السورية حيث قالت "في آخر مرة تأكدت فيها من الأمر، كان الكونغرس هو المخول بإعلان الحرب واستخدام القوة العسكرية، وعليه إن كان الرئيس أو البنتاغون أو وزير الخارجية الأمريكي يقول إن لديه الدليل، فإن الحقيقة هي أنهم لم يقدموا هذه الأدلة أمام الكونغرس إلى جانب أنهم لم يسعوا لطلب موافقة الكونغرس لشن هذه العملية العسكرية ضد دولة أخرى."