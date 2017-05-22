إزدواجية ترامب تجاه الإسلام والمسلمين من منظار الإعلام الأمريكي

الوقت- ألقى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، خطاباً خلال القمة العربية الإسلامية الأمريكية التي استضافتها الرياض امس الأحد، بحضور الملك سلمان بن عبد العزيز، وما لا يقل عن 55 من قادة الدول العربية والإسلامية، شدد فيه على أهمية الاتحاد في وجه التصدي للإرهاب والتطرف واعلن بأنه سوف يبدأ فصلاً جديداً مع السعودية يحقق فوائد دائمة لمواطنين كلى البلدين.

ولفت ترامب في حديثة إلى أن اكثر الخسائر حلت بالشعوب العربية والإسلامية والشرق أوسطية البريئة ولقد تحملوا العبء الأكبر من أعمال القتل وحلت بهم أسوأ أشكال الدمار بهذه الموجة من العنف المتعصب حيث تشير بعض التقديرات إلى أن أكثر من 95 في المائة من ضحايا الإرهاب من المسلمين.

كما ادعى بأن المسؤولين الأمريكيين ليست لهم عداوة مع أي دين وخاصة الإسلام وهذا يتناقض مع تصريحاته السابقة خلال حملته الانتخابية عندما كان يوجه اللوم إلى بعض الدول العربية الراعية للإرهاب. وفي سياق متناقض مع تصريحاته السابقة فهو لا يريد دخول المسلمين الولايات المتحدة بينما يجني الملايين من مشاريعه في دول إسلامية، وهذه الازدواجية تفضح الوجه الآخر لشخصية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المثيرة للجدل.

وفي هذا السياق أشارت صحيفة واشنطن بوست في تقرير لها إلى اهم المواقف والتصريحات للرئيس الأمريكي ترامب العنصرية ضد الإسلام وكرهه للمسلمين، حيث نورد هنا بعضا منها:

17 سبتمبر 2015: سأل احد الصحفيين الرئيس ترامب خلال حملته الانتخابية وقال له متى سوف نتخلص من هؤلاء المسلمين ونخرجهم من بلادنا، فأجابه ترامب بأنه سوف يأخذ في الاعتبار هذه القضية وسوف يجد لها حلا.

30سبتمبر 2015 : تعهد ترامب بأنه سوف يطرد جميع اللاجئين المسلمين من داخل أمريكا.

21 أكتوبر 2015 : صرح ترامب بأنه سوف يفكر في أن يُغلق جميع المساجد الموجودة في الولايات المتحدة.

21 أكتوبر 2015: زعم ترامب مرارا أن الآلاف من العرب الأمريكيين كانوا يحتفلون في ولاية نيو جيرسي بعدما اصطدمت طائرتان ببرجي التجارة العالمي في هذا اليوم، لكن لا توجد تقارير إعلامية تدعم هذا الزعم.

30 نوفمبر 2015: قال ترامب بأن المسلمين لا يحبون أمريكا.

6 ديسمبر 2015: لفت ترامب بأنه يجب القيام بعمل ما، عندما نرى المسلمين يخرجون من المساجد وتتسم في عيونهم نظرات الكراهية والموت.

7 ديسمبر 2015: صرح القائمون على الحملة الانتخابية لترامب بأنه اعلن عن عدم السماح للمسلمين بدخول أمريكا.

8 ديسمبر 2015: أشار ترامب بأن ربع المسلمين المتواجدين داخل الولايات المتحدة، يقومون بالكثير من الأعمال العنيفة مع المواطنين الأمريكان ويعتبرون ذلك جزء من جهادهم العالمي.

13 ديسمبر 2015: عند إجرائه مقابلة صحفية مع شبكة فاكس، صرح بأن المسلمين مرضى.

20 فبراير 2016: عندما خرج الرئيس الأمريكي السابق باراك اوباما من مراسم تشييع جنازة احد قضاة المحكمة العلياء في هذا البلد، صرح ترامب بأنه لو أقيم تشييع هذه الجنازة في احد مساجد المسلمين لما خرج منها اوباما.

22 مارس 2016: اعلن الرئيس ترامب عقب انفجارات بروكسل بأنه ليست لديه أي مشاكل مع المسلمين وطلب أن يكون هناك مراقبة على المساجد في الولايات المتحدة وقال بأنه يجب على القائمين على تنفيذ القانون تتبع المسلمين كمبادرة لمكافحة الإرهاب.

23 مارس 2016: صرح بأن المسلمين لا يبدون أي احترام للآخرين ويجب عليهم أن يحترموا الأشخاص من غير المسلمين.

13 يناير 2016: اعلن الرئيس ترامب عقب حدوث إطلاق نار داخل ملهى للمثليين والشواذ جنسيا بأن الإسلام يحرم المرأة من جميع حقوقها وأضاف قائلا بأن اقتراح المرشحة الأمريكية هيلاري كلينتون الذي يدعو إلى السماح للمهاجرين بالدخول إلى أمريكا، يُعد فاجعة كبيرة وسوف يسمح للمسلمين المتشددين بالدخول لأمريكا وهذا الأمر يهدد الأمن القومي الأمريكي.

14 يناير 2016: صرح بأن أبناء الأمريكيين المسلمين هم المسؤولون عن زيادة الهجمات الإرهابية.

24 يوليو 2016: دافع الرئيس ترامب عن قراره الذي يدعو إلى منع دخول المسلمين للولايات المتحدة.

19 سبتمبر 2016: لفت الرئيس ترامب عقب الهجمات الإرهابية التي حدثت في مدينتي نيويورك ونيوجرسي قائلا إن سبب هذه الهجمات الإرهابية الإسلامية هو التساهل حول قضية المهاجرين إلى الولايات المتحدة.

27 يناير 2017: أمر الرئيس ترامب خلال الأسبوع الأول من توليه الرئاسة بأنه لا يجب السماح لمسلمي سبع دول إسلامية من الدخول إلى الولايات المتحدة.

17 مارس 2017: اعلن الرئيس ترامب بأنه سوف يقوم باختيار بعض القادة المسلمين من اجل مواجهة الإسلاميين المتشددين.