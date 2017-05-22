ماذا قال زعيم القائمة الوطنية العراقية عن الحشد الشعبي وقاعدة بعشيقة

الوقت- أعلن زعيم القائمة الوطنية "أياد علاوي” اليوم الاثنين، رفضه التطاول والتجاوز على الحشد الشعبي منوها الى انه مؤسسة عراقية.
وتابع علاوي بالقول أن الحشد الشعبي قدم التضحيات من اجل تحرير الاراضي كاشفا عن ابلاغه الجانب التركي بضرورة الابتعاد عن التطاول على الحشد وسحب القوات المتواجدة في بعيشقة.
وقال علاوي: نرفض التطاول على الحشد الشعبي الذي أصبح مؤسسة عراقية قدمت الكثير من التضحيات في سبيل تحرير الأراضي"، لافتا الى انها “تستحق ان تحترم".
وكشف علاوي عن إبلاغه نائب رئيس الجمهورية التركية بضرورة الاسراع في سحب القوات من معسكر بعشيقة، مؤكدا ان وجود القوات الاجنبية يجب ان يكون بموافقة القائد العام للقوات المسلحة والبرلمان العراقي، مضيفا ان وجود القوات التركية الان بهذه الطريقة، غير شرعي أو غير مناسب.
يذكر أن وفي الفترة الأخيرة تزايد الحديث عن قاعدة بعشيقة التي تقع في ناحية تحمل نفس الاسم وتتبع إدارياً لقضاء الموصل بمحافظة نينوى شمالي العراق، حيث تتخذها القوات التركية كقاعدة عسكرية لها، إلا أنها أشعلت مؤخراً حرباً إعلامية بين العراق وتركيا.