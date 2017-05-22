ترامب للسيسي: أنا معجب بحذائك يا ولد

الوقت- كشفت مجلة "بوليتيكو" الامريكية، أن الرئيس دونالد ترامب أبدى اعجابه بحذاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
وأشارت المجلة الامريكية الى أن ترامب قال للسيسي:" أنا معجبٌ بحذائك يا ولد، ياله من حذاءٍ رائع". وعبارة: يا ولد "Boy" تأتي باللغة الإنكليزية في أمريكا بما يعادل معنى "يا رجل". وقالت المجلة الأميركية: "لم يكن واضحاً ما الذي أعجب ترامب تحديداً في حذاء السيسي الأسود".
وأكد ترامب خلال لقائه بالسيسي في الرياض لعدة دقائق أن "أمن مصر يبدو متيناً" والسيسي "صديق"، ورد السيسي بالقول أن "مصر آمنة ومستقرة في ظل التعاون مع الولايات المتحدة"، وأضاف السيسي موجهاً كلامه لترامب: "أنت شخصية فريدة قادرة على فعل المستحيل"، فردَّ عليه الرئيس الأميركي، وسط ضحكات الحاضرين، "أتفق معك في ذلك"، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية.
وأشارت مجلة "بوليتيكو" إلى أن من شأن الزيارة التي من المتوقع أن يؤديها ترامب لمصر أن تمثل الخطوة الأحدث ضمن عملية إعادة ضبطٍ كبرى للعلاقات الأميركية مع مصر، وزيادةً في احتضان إدارة ترامب للنظام المصري.
وكان دونالد ترامب غادر مطار الرياض الدولي بعد زيارة استمرت يومين الى السعودية، متوجها إلى القدس، ليبدأ زيارة تستغرق يومين الى كيان الاحتلال الاسرائيلي، يقوم خلالها بجولة قصيرة إلى الأراضي الفلسطينية.