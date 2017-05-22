مطار الناصرية؛ بوابة جديدة لتعزيز العلاقات الايرانية العراقية

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  الإثنين 25 شعبان 1438
بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق

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ملفات

إنتصار حلب

إنتصار حلب

الوقت- حلب بوابة الشمال السوري هي نفسها المنطقة التي رسم لها الإستكبار العالمي مخططات السقوط، بهدف ضرب وحدة الأراضي السورية الى جانب إضعاف النظام السوري وتفكيك بنية الدولة. ومع سقوط المشروع الغربي الخليجي في حلب، ترسَّخت النتائج العكسية في الميدان السوري. انتهى حُلم أمريكا وحلفائها، وخسرت الجماعات الإرهابية خسارة كبيرة على الصعيدين المادي والمعنوي. كل ذلك حصل، بالضربة القاضية التي وجهها الجيش السوري و حلفاؤه لأعداء الشعب السوري في أكبر معركة شهدتها سوريا.
تحريرالموصل

تحريرالموصل

الوقت- جماعة داعش الارهابیة بعد احتلال الموصل فی صیف عام 2014م جعلت هذه المدینة عاصمة لها. الان بعد انطلاق عملية تحرير الموصل اتحدت جمیع مکونات المحافظة و الشعب العراقی من الشیعة و السنة و الاکراد للقضاء علی الخلافة الزائفة لتنظیم داعش الارهابی و تحریر الموصل لبناء حياة جديدة. ان العراق مقبل على مرحلة جديدة متمثلة بالانتعاش السياسي عربيا مما قد يمهد العراق لشغل منصب القيادة العربية مستقبلا.
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

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عن نبل والزهراء

عن نبل والزهراء

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العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
المشهد اليمني

المشهد اليمني

شكل العدوان السعودي علي الشعب اليمني، منعطفاً في الصراع السياسي المعاصر...
داعش

داعش

إن ظهور التیار الداعشی فی منطقة الشرق الأوسط فی الأشهر القلیلة الماضیة وتحوله إلی أقوی نقاش سیاسی وعسکری فی المنطقة والعالم ، استرعی انتباه المحللین السیاسیین والأمنیین نحو الأبعاد الجئوسیاسیة والعسکریة ، وحملهم علی أنواع التحلیلات والمواقف تجاه منشأ هذا التیار الأصولی والعنیف . فهناک من یعتبر أن منشأ هذا التیار من الناحیة السیاسیة یعود إلی بلدان مثل المملکة العربیة السعودیة وقطر ، والبعض الآخر یری أنه ولید برنامج فتنوی صممته القوی الغربیة (الولایات المتحدة الأمیرکیة وبریطانیا) ، أو هو مؤامرة حاکها الکیان الصهیونی لتغییر النظام الجئوسیاسی فی الشرق الأوسط .
محور المقاومة

محور المقاومة

تعرضت المقاومة الإسلامیة - بسبب هذه الرغبة فی القیام بعملیاتها دون أی تنسیق أو مشارکة مع الفصائل العسکریة الأخری - إلی الاتهام حینًا بأنها "تحتکر المقاومة" لأغراض سیاسیة، وإلی إهمالها حینًا آخر جوانب الصمود والتنمیة الاجتماعیة التی تکمل الجانب العسکری فی المقاومة. وقد استطاعت المقاومة الإسلامیة أن تتجاوز هذه الاتهامات، وأن تفتح باب المشارکة للقوی الأخری غیر الإسلامیة التی ترغب فی مقاتلة الاحتلال دون أن تتخلی عن أطرها الخاصة التنظیمیة والأمنیة والعسکریة.
الکیان الاسرائیلی

الکیان الاسرائیلی

أبشع المجازر الإنسانیة ینفذها الکیان الصهیونی منذ إحتلاله للأراضی الفلسطینیة عام 1948 اثر وعد بلفور المشؤوم، وإنشائه دولة الإحتلال.
السلفیة

السلفیة

الدعوة الوهابیة التی ینتمی لها السلفیون فی مصر، شیخهم الأکبر ابن تیمیة، وزعیم الوهابیة الشیخ محمد بن عبد الوهاب. إن ابن تیمیة الشیخ الأکبر للسلفیة حوکم أکثر من مرة بتهمة الإساءة للذات الإلهیة کان آخرها عام 705 هجریة وتمت دعوته للتوبة بعد أن قرر الملک الناصر محمد بن قلاوون أن یناظره کوکبة من العلماء أکدوا، کما جاء بالرسالة، انحراف فکر ابن تیمیة". وکان هناک خلاف بین العلماء هل تاب ابن تیمیة قبل موته أم أنه مات علی سوء فکره، خاصة أن السلطان قلاوون وزع منشورا قرئ علی المنابر بإثبات ضلال فکر ابن تیمیة والتحذیر من اتباعه حتی لا یکون ذلک مسوغا لقتل معتنقی فکر ابن تیمیة".
الأکراد

الأکراد

الاعتقاد السائد هو ان الاکراد کانوا یعتنقون الدین الزردشتی قبل ظهور الاسلام ولکن قبل ظهور.. النبی زردشت.. الکورد کبقیه اقوام المنطقه کانوا یعبدون العناصر الطبیعیه مثل.. الشمس.. القمر.. النجوم.. وغیره . بعض الموئرخین یعتقدون ان الکورد کانوا مسیحیین لان فی اواخر القرن الرابع المیلادی عندما اعتنق الرومان المسیحیه قاموا بحملات تبشیریه لهذا الدین فی منطقه ارمینیا مرورا ب کوردستان عبر سوریا . هذا یعنی ان الکورد کانوا مسیحیین قبل ظهور الاسلام . قبول هذا الاعتقاد یجعلنا ب موقع الشک لان اکثر المسیحیین الموجودین فی کوردستان هم لیسوا من عرق کوردی واکثرهم .. اشوریین.. وموجودین فی بعض القری و المدن ولکن بصورت اقلیه وبخصوص المناطق الکوردیه بین ایران والعراق .
الصحوة الإسلامیة

الصحوة الإسلامیة

دعا قائد الثورة الاسلامیة آیة الله السید علی الخامنئی علماء الامة الی الاضطلاع بمسؤولیاتهم فی الظروف الحالیة التی تواجهها الامة الاسلامیة وأن یسدّوا الطریق أمام الاختراق بفطنة ودقة متناهیة وبمعرفة أسالیب العدوّ الخادعة وحیله ، وأن یحبطوا مکائده.
الاخوان المسلمون

الاخوان المسلمون

الوهابیون السعودیون أم الإخوان المصریون؟ کثیر من لیبرالیی السعودیة یرجعون فکرة التشدد السائد بالسعودیة إلی مجیء الإخوان المسلمین المنبوذین من أنظمتهم العربیة للحیاة فی الجزیرة العربیة، باستقبال سعودی یبدو أنه لم یخطط لتبعات ذلک الاحتضان. منحت الدولة هؤلاء الإخوان مناصب تعلیمیة وأکادیمیة وإعلامیة. منحوا الحق بالتحکم فی أفکار الأجیال الناشئة والحق ببلورتها بحسب میولهم الفکریة والدینیة وکان منهم علی سبیل المثال علی الطنطاوی وسید قطب ومناع القطان وغیرهم کثیر جداً.
القاعدة

القاعدة

ان أصل کلمه القاعدة یرجع إلی تأسیس أبو عبیدة البنشیری لمعسکرات تدریب للمجاهدین لمقاومه الاحتلال الروسی لأفغانستان أطلق علیها اسم معسکرات التدریب بالقاعدة. کما یری بعض الباحثین أن القاعدة تشکلت فی 11 أغسطس 1988، فی اجتماع عدد من قادة تنظیم الجهاد الإسلامی المصری مع أسامة بن لادن، کما یشیر بعض الباحثین إلی انه وفی أبریل 2002، أصبح اسم التطیم "قاعدة الجهاد". المرجعیة الوهابیة لتنظیمات القاعدة - الجزء الأول کتائب عبدالله عزّام بات ملحوظاً نزوع القاعدة نحو الإنغماس فی النزاعات المحلیة فی أکثر من بلد عربی وإسلامی، وقد واجهت، أی القاعدة، فی السنوات الأخیرة إتهامات بالضلوع فی مؤامرات خارجیة أو التواطؤ مع أنظمة طالما وصمتها بـ (الکفر) أو الموالیة للکفار من الیهود والنصاری، بحسب الأدبیات القاعدیة- الکراهیة الدینیة، الطائفیة، والتحریض علی القتل-
طالبان

طالبان

نبذة مختصرة عن عقائد أمارة طالبان الإسلامیة.لم یکن التطرف و التکفیر ولید لعصر الحاضر و مختص بما نراه الیوم فی بعض المواقع الاسلامیة من قتل و أبادة و تنکیل علی الهویة، للحد الذی لم یسلم حتی الموتی من اصحاب هذا الفکر.فصار تهدیم المزارات و نبش قبور اصحابها سنّة یتقرب البعض بها الی الله و جزءاً اساسیاً من تعالیم هذه الجماعة، بل هو الأصل فیها... فالتکفیر و التطرف و القتل بدأ منذ القرن الاول لظهور الاسلام و استلام من هم غیر مؤهلین لقیادة زمام الامة... فتحولت الرحمة المحمدیة و السماحة العلویة الی بقر بطون و اغتیالات و قطع رووس، و کان أول من اسس لها الخوارج و بنوأمیة...و الحقیقة هی ان المنهج الخارجی، لم یشکل خطراً علی الامة و طریقة تعاملها مع الحقائق الدینیة و واقع المسلمین، لأن الجمیع فی الامة متفقون تجاه الخوارج و الموقف منهم، للحد الذی یرمی المتطرفون و التکفیریون الیوم بوصفهم بالخوارج الجدد و هم یرفضون مثل هذا الوصف.لکن الخطر جاء من المنهج الاموی
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تقارير

مطار الناصرية؛ بوابة جديدة لتعزيز العلاقات الايرانية العراقية

الإثنين 25 شعبان 1438
 
 
 
 
 
مطار الناصرية؛ بوابة جديدة لتعزيز العلاقات الايرانية العراقية

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المساعي الامريكية للإيقاع بين العراق وايران .. هل تنجح ؟

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الوقت- في خطوة مهمة تعكس حجم العلاقات الاقتصادية والأخوية بين العراق وايران، دشنت محافظة ذي قار العراقية أول رحلة جوية دولية من مطار الناصرية الذي افتتح حديثا الى العاصمة الايرانية طهران.

وقال رئيس مجلس محافظة ذي قار حميد الغزي ان المطار شهد الأحد انطلاق اولى رحلاته الجوية المتوجهة الى مطار طهران  الدولي في الجمهورية الاسلامية الايرانية، واضاف الغزي في تصريح صحفي انه و بعدما  نجحت سلطة الطيران المدني العراقية من حلحلة العقبات التي واجهت تسير الرحلات الدولية لمطار الناصرية، شهد مطار الناصرية المدني الاحد انطلاق اول رحلة متوجهة الى مطار طهران الدولي، مؤكداً أن الرحلة الدولية تحمل على متنها اكثر من 50  مسافرا، فيما ستعود الرحلة الى مطار الناصرية وعلى متنها 30 مسافرا.

ومطار الناصرية الدولي هو أحد مطارات العراق الحديثة وثاني أكبر مطار في جنوب العراق، افتتحه وزير النقل كاظم فنجان، قبل أشهر، بهدف تحسين الواقع الخدمي في جنوب العراق، وتسهيل تنقل العراقيين والزوار القادمين الى العراق، حيث تغص المطارات العراقية بملايين الزوار القادمين  من كل أنحاء العالم لزيارة المراقد المقدسة في كربلاء والنجف الأشرف والكاظمية، ويشكل الايرانيون بشكل عام النسبة الأكبر من هؤلاء الزوار.

وبحسب احصائيات هيئة السياحة العراقية فقد وصل اكثر مليوني زائر إيراني الى العراق خلال زيارة اربعينية الامام الحسين  وحدها، فيما يصل العدد الى الضعف تقريبا على طول أيام السنة لاسيما عطلة الربيع أو  ما يسمى عند الايرانيين (عطلة النوروز).

ويشهد قطاع السياحة في العراق، لا سيما السياحة الدينية، بعد عام 2003 تطوراً بعد سنين عجاف مرّت على البلاد تمثلت بعدم وجود البنى التحتية المؤهلة لاستقبال السائحين، والطبيعة العدوانية للنظام العراقي السابق وعلاقته السيئة مع أغلب دول الجوار، ليصل عدد الزوار حاليا الى أكثر من خمسة ملايين زائر يقصدون أبرز العتبات المقدسة لدى الشيعة في العالم والتي تتواجد في مدن كربلاء والنجف والكاظمية ببغداد وسامراء وبلد بمحافظة صلاح الدين على مدار العام.

مدينة مشهد تستقطب مئات الالاف من الزوار العراقيين

وعلى الضفة المقابلة تستقبل ايران ومدينة مشهد المقدسة على وجه التحديد، مئات الآلاف من الزوار العراقيين الشيعة، وبحسب  أحدث احصائية ايرانية تستقطب مدينة مشهد 22 مليون زائر أجنبي سنوياً، من بينهم 23% يأتون من العراق، اذ تسمح السلطات الايرانية للزوار العراقيين، باستلام تأشیرة الدخول فی مطار مشهد (شمال شرق) دون الحاجة لاجراءات أضافية أو الحصول على تأشيرة الدخول من السفارة الايرانية في بغداد.

رحلات جوية يومية بين ايران والعراق

كذلك تنظم الخطوط الجوية العراقية (احدى تشكيلات وزارة النقل) رحلات جوية يومية منتظمة من مطار بغداد الدولي الى مشهد ومن مطار النجف الاشرف الدولي الى مشهد، كما تنظم شركات الطيران الايرانية الخاصة منها والمملوكة للدولة رحلات يومية منتظمة الى مطارات بغداد والبصرة والنجف الأشرف، بالاضافة الى رحلات أسبوعية الى المطارات العراقية الأخرى.

8 معابر برية بين ايران والعراق

والى جانب الربط الجوي الفعال بين العراق وايران عبر المطارات السابقة، فان هناك 8 منافذ حدودية برية بين البلدين  تغص بالوفود المتبادلة والمئات من سيارات النقل التجارية وهذه المنافذ البرية هي منافذ الشيب ‏وزرباطية والمنذرية ومندلي والشلامجة وحاج عمران وبنجوين وبرويزخان،  وهي ‏المنافذ الرسمية المعتمدة بين البلدين لنقل ودخول البضائع المختلفة.

بالأرقام..علاقات تجارية مميزة بين طهران وبغداد

وبالاضافة الى حركة التنقل الكبيرة للزوار بين البلدين، تشهد العلاقات التجارية بين بغداد وطهران تطوراً ملحوظاً منذ عام 2003، اذ تطور حجم التبادل بين الطرفين بشكل كبير من مليار دولار عام 2006، لتصل  4 مليارات و439 مليون دولار في عام 2010 دون الأخذ بيعن الاعتبار،حجم المبادلات في مجال الطاقة، وارتفع هذا الرقم بشكل كبير ليصل الى  6.5 مليار دولار وهذه الارقام تشمل التبادل التجاري فقط ولا تتضمن الخدمات الفنية والهندسية التي لو احتسبت فان الرقم سيرتفع الي نحو 88 مليارات دولار وسيرتفع الى 14 مليار دولار مع  الأخذ بيعن الاعتبار الأعمال التجارية في مجال المشتقات النفطية، بحسب التصريحات الرسمية العراقية، التي تؤكد أن نسبة الزيادة السنوية في عملية التبادل التجاري تصل الى اكثر من ربع ‏مليار دولار سنويا.

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