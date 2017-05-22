مطار الناصرية؛ بوابة جديدة لتعزيز العلاقات الايرانية العراقية

الوقت- في خطوة مهمة تعكس حجم العلاقات الاقتصادية والأخوية بين العراق وايران، دشنت محافظة ذي قار العراقية أول رحلة جوية دولية من مطار الناصرية الذي افتتح حديثا الى العاصمة الايرانية طهران.

وقال رئيس مجلس محافظة ذي قار حميد الغزي ان المطار شهد الأحد انطلاق اولى رحلاته الجوية المتوجهة الى مطار طهران الدولي في الجمهورية الاسلامية الايرانية، واضاف الغزي في تصريح صحفي انه و بعدما نجحت سلطة الطيران المدني العراقية من حلحلة العقبات التي واجهت تسير الرحلات الدولية لمطار الناصرية، شهد مطار الناصرية المدني الاحد انطلاق اول رحلة متوجهة الى مطار طهران الدولي، مؤكداً أن الرحلة الدولية تحمل على متنها اكثر من 50 مسافرا، فيما ستعود الرحلة الى مطار الناصرية وعلى متنها 30 مسافرا.

ومطار الناصرية الدولي هو أحد مطارات العراق الحديثة وثاني أكبر مطار في جنوب العراق، افتتحه وزير النقل كاظم فنجان، قبل أشهر، بهدف تحسين الواقع الخدمي في جنوب العراق، وتسهيل تنقل العراقيين والزوار القادمين الى العراق، حيث تغص المطارات العراقية بملايين الزوار القادمين من كل أنحاء العالم لزيارة المراقد المقدسة في كربلاء والنجف الأشرف والكاظمية، ويشكل الايرانيون بشكل عام النسبة الأكبر من هؤلاء الزوار.

وبحسب احصائيات هيئة السياحة العراقية فقد وصل اكثر مليوني زائر إيراني الى العراق خلال زيارة اربعينية الامام الحسين وحدها، فيما يصل العدد الى الضعف تقريبا على طول أيام السنة لاسيما عطلة الربيع أو ما يسمى عند الايرانيين (عطلة النوروز).

ويشهد قطاع السياحة في العراق، لا سيما السياحة الدينية، بعد عام 2003 تطوراً بعد سنين عجاف مرّت على البلاد تمثلت بعدم وجود البنى التحتية المؤهلة لاستقبال السائحين، والطبيعة العدوانية للنظام العراقي السابق وعلاقته السيئة مع أغلب دول الجوار، ليصل عدد الزوار حاليا الى أكثر من خمسة ملايين زائر يقصدون أبرز العتبات المقدسة لدى الشيعة في العالم والتي تتواجد في مدن كربلاء والنجف والكاظمية ببغداد وسامراء وبلد بمحافظة صلاح الدين على مدار العام.

مدينة مشهد تستقطب مئات الالاف من الزوار العراقيين

وعلى الضفة المقابلة تستقبل ايران ومدينة مشهد المقدسة على وجه التحديد، مئات الآلاف من الزوار العراقيين الشيعة، وبحسب أحدث احصائية ايرانية تستقطب مدينة مشهد 22 مليون زائر أجنبي سنوياً، من بينهم 23% يأتون من العراق، اذ تسمح السلطات الايرانية للزوار العراقيين، باستلام تأشیرة الدخول فی مطار مشهد (شمال شرق) دون الحاجة لاجراءات أضافية أو الحصول على تأشيرة الدخول من السفارة الايرانية في بغداد.

رحلات جوية يومية بين ايران والعراق

كذلك تنظم الخطوط الجوية العراقية (احدى تشكيلات وزارة النقل) رحلات جوية يومية منتظمة من مطار بغداد الدولي الى مشهد ومن مطار النجف الاشرف الدولي الى مشهد، كما تنظم شركات الطيران الايرانية الخاصة منها والمملوكة للدولة رحلات يومية منتظمة الى مطارات بغداد والبصرة والنجف الأشرف، بالاضافة الى رحلات أسبوعية الى المطارات العراقية الأخرى.

8 معابر برية بين ايران والعراق

والى جانب الربط الجوي الفعال بين العراق وايران عبر المطارات السابقة، فان هناك 8 منافذ حدودية برية بين البلدين تغص بالوفود المتبادلة والمئات من سيارات النقل التجارية وهذه المنافذ البرية هي منافذ الشيب ‏وزرباطية والمنذرية ومندلي والشلامجة وحاج عمران وبنجوين وبرويزخان، وهي ‏المنافذ الرسمية المعتمدة بين البلدين لنقل ودخول البضائع المختلفة.

بالأرقام..علاقات تجارية مميزة بين طهران وبغداد

وبالاضافة الى حركة التنقل الكبيرة للزوار بين البلدين، تشهد العلاقات التجارية بين بغداد وطهران تطوراً ملحوظاً منذ عام 2003، اذ تطور حجم التبادل بين الطرفين بشكل كبير من مليار دولار عام 2006، لتصل 4 مليارات و439 مليون دولار في عام 2010 دون الأخذ بيعن الاعتبار،حجم المبادلات في مجال الطاقة، وارتفع هذا الرقم بشكل كبير ليصل الى 6.5 مليار دولار وهذه الارقام تشمل التبادل التجاري فقط ولا تتضمن الخدمات الفنية والهندسية التي لو احتسبت فان الرقم سيرتفع الي نحو 88 مليارات دولار وسيرتفع الى 14 مليار دولار مع الأخذ بيعن الاعتبار الأعمال التجارية في مجال المشتقات النفطية، بحسب التصريحات الرسمية العراقية، التي تؤكد أن نسبة الزيادة السنوية في عملية التبادل التجاري تصل الى اكثر من ربع ‏مليار دولار سنويا.