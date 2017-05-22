هاشتاغ #بنت-ترامب.. يزيل ورقة التوت عن واقع الكبت الاجتماعي و الثقافي في السعودية

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  الإثنين 25 شعبان 1438
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إنتصار حلب

إنتصار حلب

الوقت- حلب بوابة الشمال السوري هي نفسها المنطقة التي رسم لها الإستكبار العالمي مخططات السقوط، بهدف ضرب وحدة الأراضي السورية الى جانب إضعاف النظام السوري وتفكيك بنية الدولة. ومع سقوط المشروع الغربي الخليجي في حلب، ترسَّخت النتائج العكسية في الميدان السوري. انتهى حُلم أمريكا وحلفائها، وخسرت الجماعات الإرهابية خسارة كبيرة على الصعيدين المادي والمعنوي. كل ذلك حصل، بالضربة القاضية التي وجهها الجيش السوري و حلفاؤه لأعداء الشعب السوري في أكبر معركة شهدتها سوريا.
تحريرالموصل

تحريرالموصل

الوقت- جماعة داعش الارهابیة بعد احتلال الموصل فی صیف عام 2014م جعلت هذه المدینة عاصمة لها. الان بعد انطلاق عملية تحرير الموصل اتحدت جمیع مکونات المحافظة و الشعب العراقی من الشیعة و السنة و الاکراد للقضاء علی الخلافة الزائفة لتنظیم داعش الارهابی و تحریر الموصل لبناء حياة جديدة. ان العراق مقبل على مرحلة جديدة متمثلة بالانتعاش السياسي عربيا مما قد يمهد العراق لشغل منصب القيادة العربية مستقبلا.
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

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عن نبل والزهراء

عن نبل والزهراء

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العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
المشهد اليمني

المشهد اليمني

شكل العدوان السعودي علي الشعب اليمني، منعطفاً في الصراع السياسي المعاصر...
داعش

داعش

إن ظهور التیار الداعشی فی منطقة الشرق الأوسط فی الأشهر القلیلة الماضیة وتحوله إلی أقوی نقاش سیاسی وعسکری فی المنطقة والعالم ، استرعی انتباه المحللین السیاسیین والأمنیین نحو الأبعاد الجئوسیاسیة والعسکریة ، وحملهم علی أنواع التحلیلات والمواقف تجاه منشأ هذا التیار الأصولی والعنیف . فهناک من یعتبر أن منشأ هذا التیار من الناحیة السیاسیة یعود إلی بلدان مثل المملکة العربیة السعودیة وقطر ، والبعض الآخر یری أنه ولید برنامج فتنوی صممته القوی الغربیة (الولایات المتحدة الأمیرکیة وبریطانیا) ، أو هو مؤامرة حاکها الکیان الصهیونی لتغییر النظام الجئوسیاسی فی الشرق الأوسط .
محور المقاومة

محور المقاومة

تعرضت المقاومة الإسلامیة - بسبب هذه الرغبة فی القیام بعملیاتها دون أی تنسیق أو مشارکة مع الفصائل العسکریة الأخری - إلی الاتهام حینًا بأنها "تحتکر المقاومة" لأغراض سیاسیة، وإلی إهمالها حینًا آخر جوانب الصمود والتنمیة الاجتماعیة التی تکمل الجانب العسکری فی المقاومة. وقد استطاعت المقاومة الإسلامیة أن تتجاوز هذه الاتهامات، وأن تفتح باب المشارکة للقوی الأخری غیر الإسلامیة التی ترغب فی مقاتلة الاحتلال دون أن تتخلی عن أطرها الخاصة التنظیمیة والأمنیة والعسکریة.
الکیان الاسرائیلی

الکیان الاسرائیلی

أبشع المجازر الإنسانیة ینفذها الکیان الصهیونی منذ إحتلاله للأراضی الفلسطینیة عام 1948 اثر وعد بلفور المشؤوم، وإنشائه دولة الإحتلال.
السلفیة

السلفیة

الدعوة الوهابیة التی ینتمی لها السلفیون فی مصر، شیخهم الأکبر ابن تیمیة، وزعیم الوهابیة الشیخ محمد بن عبد الوهاب. إن ابن تیمیة الشیخ الأکبر للسلفیة حوکم أکثر من مرة بتهمة الإساءة للذات الإلهیة کان آخرها عام 705 هجریة وتمت دعوته للتوبة بعد أن قرر الملک الناصر محمد بن قلاوون أن یناظره کوکبة من العلماء أکدوا، کما جاء بالرسالة، انحراف فکر ابن تیمیة". وکان هناک خلاف بین العلماء هل تاب ابن تیمیة قبل موته أم أنه مات علی سوء فکره، خاصة أن السلطان قلاوون وزع منشورا قرئ علی المنابر بإثبات ضلال فکر ابن تیمیة والتحذیر من اتباعه حتی لا یکون ذلک مسوغا لقتل معتنقی فکر ابن تیمیة".
الأکراد

الأکراد

الاعتقاد السائد هو ان الاکراد کانوا یعتنقون الدین الزردشتی قبل ظهور الاسلام ولکن قبل ظهور.. النبی زردشت.. الکورد کبقیه اقوام المنطقه کانوا یعبدون العناصر الطبیعیه مثل.. الشمس.. القمر.. النجوم.. وغیره . بعض الموئرخین یعتقدون ان الکورد کانوا مسیحیین لان فی اواخر القرن الرابع المیلادی عندما اعتنق الرومان المسیحیه قاموا بحملات تبشیریه لهذا الدین فی منطقه ارمینیا مرورا ب کوردستان عبر سوریا . هذا یعنی ان الکورد کانوا مسیحیین قبل ظهور الاسلام . قبول هذا الاعتقاد یجعلنا ب موقع الشک لان اکثر المسیحیین الموجودین فی کوردستان هم لیسوا من عرق کوردی واکثرهم .. اشوریین.. وموجودین فی بعض القری و المدن ولکن بصورت اقلیه وبخصوص المناطق الکوردیه بین ایران والعراق .
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الصحوة الإسلامیة

دعا قائد الثورة الاسلامیة آیة الله السید علی الخامنئی علماء الامة الی الاضطلاع بمسؤولیاتهم فی الظروف الحالیة التی تواجهها الامة الاسلامیة وأن یسدّوا الطریق أمام الاختراق بفطنة ودقة متناهیة وبمعرفة أسالیب العدوّ الخادعة وحیله ، وأن یحبطوا مکائده.
الاخوان المسلمون

الاخوان المسلمون

الوهابیون السعودیون أم الإخوان المصریون؟ کثیر من لیبرالیی السعودیة یرجعون فکرة التشدد السائد بالسعودیة إلی مجیء الإخوان المسلمین المنبوذین من أنظمتهم العربیة للحیاة فی الجزیرة العربیة، باستقبال سعودی یبدو أنه لم یخطط لتبعات ذلک الاحتضان. منحت الدولة هؤلاء الإخوان مناصب تعلیمیة وأکادیمیة وإعلامیة. منحوا الحق بالتحکم فی أفکار الأجیال الناشئة والحق ببلورتها بحسب میولهم الفکریة والدینیة وکان منهم علی سبیل المثال علی الطنطاوی وسید قطب ومناع القطان وغیرهم کثیر جداً.
القاعدة

القاعدة

ان أصل کلمه القاعدة یرجع إلی تأسیس أبو عبیدة البنشیری لمعسکرات تدریب للمجاهدین لمقاومه الاحتلال الروسی لأفغانستان أطلق علیها اسم معسکرات التدریب بالقاعدة. کما یری بعض الباحثین أن القاعدة تشکلت فی 11 أغسطس 1988، فی اجتماع عدد من قادة تنظیم الجهاد الإسلامی المصری مع أسامة بن لادن، کما یشیر بعض الباحثین إلی انه وفی أبریل 2002، أصبح اسم التطیم "قاعدة الجهاد". المرجعیة الوهابیة لتنظیمات القاعدة - الجزء الأول کتائب عبدالله عزّام بات ملحوظاً نزوع القاعدة نحو الإنغماس فی النزاعات المحلیة فی أکثر من بلد عربی وإسلامی، وقد واجهت، أی القاعدة، فی السنوات الأخیرة إتهامات بالضلوع فی مؤامرات خارجیة أو التواطؤ مع أنظمة طالما وصمتها بـ (الکفر) أو الموالیة للکفار من الیهود والنصاری، بحسب الأدبیات القاعدیة- الکراهیة الدینیة، الطائفیة، والتحریض علی القتل-
طالبان

طالبان

نبذة مختصرة عن عقائد أمارة طالبان الإسلامیة.لم یکن التطرف و التکفیر ولید لعصر الحاضر و مختص بما نراه الیوم فی بعض المواقع الاسلامیة من قتل و أبادة و تنکیل علی الهویة، للحد الذی لم یسلم حتی الموتی من اصحاب هذا الفکر.فصار تهدیم المزارات و نبش قبور اصحابها سنّة یتقرب البعض بها الی الله و جزءاً اساسیاً من تعالیم هذه الجماعة، بل هو الأصل فیها... فالتکفیر و التطرف و القتل بدأ منذ القرن الاول لظهور الاسلام و استلام من هم غیر مؤهلین لقیادة زمام الامة... فتحولت الرحمة المحمدیة و السماحة العلویة الی بقر بطون و اغتیالات و قطع رووس، و کان أول من اسس لها الخوارج و بنوأمیة...و الحقیقة هی ان المنهج الخارجی، لم یشکل خطراً علی الامة و طریقة تعاملها مع الحقائق الدینیة و واقع المسلمین، لأن الجمیع فی الامة متفقون تجاه الخوارج و الموقف منهم، للحد الذی یرمی المتطرفون و التکفیریون الیوم بوصفهم بالخوارج الجدد و هم یرفضون مثل هذا الوصف.لکن الخطر جاء من المنهج الاموی
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مقالات

هاشتاغ #بنت-ترامب.. يزيل ورقة التوت عن واقع الكبت الاجتماعي و الثقافي في السعودية

الإثنين 25 شعبان 1438
 
 
 
 
 
هاشتاغ #بنت-ترامب.. يزيل ورقة التوت عن واقع الكبت الاجتماعي و الثقافي في السعودية

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الوقت- قد لا يختلف اثنان حول زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى السعودية بأنها زيارة تاريخية بامتياز، أما الأسباب التي تجعل منها  تاريخية وغير مسبوقة فتختلف باختلاف التوجهات وزوايا طرح الموضوع. على أي حال هي زيارة توجها آل سعود بقمة ذل الأنظمة العربية والإسلامية وكرمى لعيون العم سام داسوا على تقاليدهم وتشريعاتهم، فأباحوا لزوجة ترامب وابنته وحاشيتهه من النساء ما  حرمه الله، وهنا حصل ما لم يأخذه آل سعود بالحسبان حيث أشعلت صور ميلانيا وابنته ايفانكا قلوب الشعب السعودي وأيقظت الكبت الاجتماعي والثقافي الذي يعاني منه الشعب السعودي.

انطلاقا من ذلك سنحاول الإضاءة على جانب مضحك ومبك من الزيارة يتعلق بالتعليقات والهاشتاغات التي ضجت بها مواقع التواصل الاجتماعي. محاولين  الغوص في الأسباب التي جعلت من #بنت ترامب هستيريا لدى الشعب السعودي.

فلم يلبث أن وصل الوفد الأمريكي وبدأت الصور الأولى لزوجة وابنة ترامب بالظهور حتى ضج موقع تويتر بهاشتاغات مختلفة كان أبرزها #بنت-ترامب ايفانكا الذي تم تداوله مئات آلاف المرات ليكون الأول والأكثر تداولا في السعودية لساعات طويلة، وقد رافق هذا الهاشتاغ عشرات الصور والأفلام التي رصدت كل خطوة خطتها ايفانكا إضافة إلى السيدة الأولى ميلانيا، مترافقة مع آلاف التعليقات التي تشيد  بالجمال الأمريكي الفاتن وبطريقة ساخرة قارن الشباب السعودي ايفانكا بالفتيات السعوديات، حيث اعتبرهم الكثير من الشباب بدوا متخلفين عن ركب الحضارة.

هذا وانتشرت الكثير من الفيديوهات وقد يكون أظرفها وأكثرها تعبيرا عن واقع السخف لدى أمراء آل سعود هو الفيديو الذي يُظهر ولي العهد السابق مقرن يشرح لايفانكا طريقة هز فنجان القهوة العربية، فيديو ورغم تفاهته لاقى رواجا كبيرا على تويتر.

الصورة الأخرى التي جرى تداولها بشكل كبير وعلى نطاق واسع هو المشهد المضحك لحراس القصر الملكي وهم يلاحقون ايفانكا بأعينهم، صورة انتشرت في  كافة أنحاء المعمورة، صورة كان من الحري بآل سعود والسعوديين أن يشعروا بالخجل منها بدل الضحك واعتبارها ظريفة.

هذه المسألة استدعت هجوما مقابلا من قبل النساء السعوديات، اللاتي أحسسن بالاحتقار من قبل الرجل حيث عبرن عن استيائهن من الاهتمام بابنة ترامب وقد خاطبت بغضب سيدة سعودية الشباب قائلة: "اهتمام الشعب ببنت ترامب إن  دل على شيء فهو يدل على كمية الجهل والتخلف والمرض الفكري والإدراكي التي يعاني منها شعبنا بكل صراحة".

هذه الكلمات تختصر واقعا أليما ملموسا داخل السعودية، فالشباب السعودي يعاني من مشاكل نفسية اجتماعية تفتك به وتتآكل بنيته الفكرية والثقافية الضعيفة بالأصل. والسبب هو سياسة القمع الفكري والکبت الاجتماعي التي ينتهجها آل سعود، فالشاب السعودي أمام خيار ثقافي أوحد وهو تقبل الفكر الوهابي الذي يبلغ له آل سعود، وهذا الفكر المنحرف والذي لا تقبله الفطرة الإنسانية يؤدي بالشباب السعودي إلى السعي للتفلت من قيوده عبر التوجه للتعبير عن نفسه بأشكال غاية في التفاهة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.

صدقت تلك السيدة السعودية حينما تحدثت عن الجهل والتخلف والأمراض الفكرية والإدراكية التي يعاني منها الشعب، فالواقع بات أليما في الداخل السعودي إلى حد قريب من الانفجار، وآل سعود لا يريدون إدراك هذا الأمر، ومستمرون في سياستهم وفي بث عقيدتهم الملعونة، ولكن ورغم ذلك يبقى الأمل بأن تتصدى الشريحة المثقفة السعودية والعربية بشكل عام لهذا الطغيان والكبت الفكري بشكل أكثر فعالية ونشاط ووعي.

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ايفانكا ترامب آل سعود الكبت الثقافي

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