الريال يتوج ملكاً على إسبانيا

الوقت- توج ريال مدريد بطلاً للدوري الإسباني وذلك بعد فوزه على حساب مالقا بهدفين مقابل لا شيء، في مباراة أقيمت اليوم ضمن منافسات الجولة الأخيرة من الدوري الإسباني لكرة القدم على ملعب ملقا.

في الشوط الأول وعند الدقيقة الثانية سجل اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو الهدف الاول لناديه بعدما استلم تمريرة ساحرة من جانب اللاعب الاسباني ايسكو، وبعد محاولات عدة انتهي الشوط الأول على واقع تقدم الريال بهدف مقابل لا شيء.

وفي الشوط الثاني وعند الدقيقة 55 تمكن الفرنسي كريم بنزيما من تسجيل الهدف الثاني للريال بعدما استلم تمريرة من زميله فاران، واستمرت المحاولات بين الفريقين إلى أن انتهت المباراة في النهاية بفوز ريال مدريد.

وبهذه النتيجة يرفع الريال عدد نقاطه إلى 93 في صدارة الليجا، ويتوج بطلاً للبطولة للمرة ال 33 في تاريخه وهو أمام فرصة ليتوج بطلا لأوروبا عندما يواجه يوفنتوس الايطالي في نهائي دوري الأبطال في مدينة كارديف