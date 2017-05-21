بالاجماع ..أردوغان يعود لرئاسة حزب العدالة والتنمية

الوقت- أُعيد انتخاب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأحد، بالاجماع، كرئيس لحزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا في المؤتمر العام الاستثنائي الثالث للحزب بعد اقرار التعديلات الدستورية.
وقال رئيس ديوان المؤتمر العام الاستثنائي الثالث لحزب العدالة والتنمية حياتي يازيجي، أن 1417 مندوبًا من أصل 1470 شاركوا في التصويت على انتخاب أردوغان رئيسًا للحزب، وأضاف إن أردوغان حصل على كامل الأصوات الصحيحة في المؤتمر الاستثنائي والتي بلغ عددها 14144، فيما اعتُبرت الأصوات الثلاث الأخرى ملغيّة.
وكان أردوغان ترك المنصب لرئيس الوزراء السابق أحمد داود أوغلو، عام 20144، بسبب ترشحه لرئاسة تركيا، وبعد التعديلات الدستورية (التي تشكك المعارضة في نزاهتها) سُمح أيضاً لرئيس الجمهورية بأن يكون حزبيًّ بعد الانتقال من النظام البرلماني إلى النظام الرئاسي.