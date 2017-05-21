كوريا الشمالية تطلق صاروخ واعدائها يعجزون عن تحديد نوعه

الوقت- أطلقت كوريا الشمالية اليوم الاحد ما وصف بأنه "صاروخ غير محدد النوع" حيث عجز اعداء كوريا الشمالية عن تحديد نوعية هذا الصاروخ.

وبحسب ما ذكرت وكالة "يونهاب" فإن "كوريا الشمالية أطلقت قذيفة مجهولة الهوية، بعد ظهر اليوم من محيط بوكتشانغ"، وكانت كوريا الشمالية، أطلقت صاروخا بالستيا يوم الأحد الماضي، تفوقت مواصفاته التقنية على كافة الصواريخ التي أطلقتها بيونغ يانغ في السابق.

بدوره أعلن المتحدث باسم الحكومة اليابانية يوشيهيدي سوغا، أن إطلاق الصاروخ الذي نفذته كوريا الشمالية اليوم، يشكل خطرا على السفن والطائرات ويعد انتهاكا صارخا لقرارات الأمم المتحدة.

وقال سوغا في مؤتمر صحفي عاجل: "من وجهة نظر أمن الطائرات والسفن، فإن إطلاق الصاروخ هذا يشكل خطرا، وعدا ذلك، يعد انتهاكا صارخا لقرارات مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة.

يذكر أن شبه الجزيرة الكورية تشهد توترا على خلفية التجارب النووية والصاروخية الكورية الشمالية والمناورات المشتركة الأمريكية الكورية الجنوبية، التي تعتبرها بيونغ يانغ تهديداً لأمنها، حيث زاد التصعيد بعد التهديدات المتبادلة بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية بتبادل الضربات النووية والصاروخية، وتحريك قوة بحرية أمريكية بقيادة حاملة الطائرات "كارل فينسون" نحو المنطقة في 29 نيسان /أبريل الماضي.