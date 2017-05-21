واشنطن تقرّ بتمكّن بكين من شلّ قدراتها المخابراتية

الوقت- كتبت صحيفة "نيويورك تايمز" في تقرير لها، يوم الأحد، أن بكين استهدفت بشكل منهجي جهود وكالة الاستخبارات الأمريكية (سي آي إيه) في الصين منذ 2010، مما يشكل انتكاسة للاستخبارات الأمريكية في هذا البلد.

وكشفت الصحيفة عن اعترافات الاستخبارات الامريكية أن بكين قتلت أو سجنت حوالي عشرين مصدرا سريا لمعلوماتها، ونقلت الصحيفة عن 10 مسؤولين أمريكيين، حاليين وسابقين، طلبوا عدم كشف هوياتهم، قولهم: إن عالم الاستخبارات شهد بذلك واحدة من أسوأ الانتكاسات منذ عقود.

وتابعت أن مسؤولي الاستخبارات لا يعرفون ما إذا كانت الولايات المتحدة تعرضت لخيانة من قبل أحد العاملين داخل السي آي إيه، أم أن الصينيين تمكنوا من اختراق نظام سري تستخدمه الولايات المتحدة للاتصال بمصادرها السرية للمعلومات.

ولفتت الصحيفة الى الضرر الكبير الذي لحق بواحدة من أكثر شبكات التجسس الأمريكية أهمية. فقد قتل أكثر من عشرة من مصادرها بين 2010 و2012 بمن فيهم واحد أطلق عليه النار أمام زملائه في تحذير واضح لأي شخص يمكن أن يقوم بالتجسس.

وكشف مسؤولان أمريكيان كبيران سابقان أن بين 18 وعشرين شخصا، كانوا مصادر لمعلومات السي آي ايه في الصين قتلوا أو سجنوا. الأمر الذي يعدّ انتكاسة كبيرة لشبكة كانت حتى فترة قريبة تعمل بأعلى قدراتها منذ سنوات.

جدير بالذكر أن أجهزة الاستخبارات الغربية تجد دائما صعوبة في تطوير شبكات تجسس في روسيا والصين.