الجيش العراقي يستعيد حيا بالجانب الغربي من الموصل

الوقت- تمكن الجيش العراقي خلال اليومين الماضيين من استعادة حي الربيع بالجانب الغربي من الموصل من أيدي تنظيم داعش الارهابي، كما اقتحم حي النجار.

وفي هذا السياق أفادت قيادة عمليات "قادمون يا نينوى" في بيان، أنه قد تم استعادة الجزء الجنوبي من حي 17 تموز لتكتمل بذلك استعادة الحي من تنظيم داعش، لكن مصادر في المدينة أكدت أن أجزاء من الحي لا زالت تحت سيطرة التنظيم، مشيرة لمواجهات مستمرة.

يذكر أن رئيس أركان الجيش العراقي كان قد وصف المواجهات في حي 17 تموز بأنها حرب ضروس، لكنه قال: إن القوات العراقية تمكنت من استعادة أجزاء مهمة منه.

وعلى جبهة حي النجار أفادت مصادر عسكرية عراقية بأن قوات مكافحة الإرهاب العراقية اقتحمت حي النجار لاستعادته من سيطرة تنظيم داعش.

ويخوض الجيش العراقي مواجهات في الحي الذي يقع شمالي الجزء الغربي من مدينة الموصل مع مقاتلي تنظيم داعش الذين يتحصنون فيه، وهو يضم أعدادا كبيرة من المدنيين.

وفي الجانب الإرهابي من داعش ذكرت وكالة "أعماق": إن 13 من عناصر الحشد الشعبي قتلوا في هجوم لتنظيم داعش استهدف مواقع للحشد في منطقة الجزيرة التي تربط محافظتي صلاح الدين والأنبار، مشيرة إلى أن الهجوم تسبب في إعطاب عدد من آليات الحشد.

من جهتها صرّحت مصادر عسكرية عراقية أن تنظيم داعش الارهابي شنّ صباح السبت هجوما "مباغتا وسريعا" على مواقع لقوات عراقية في أطراف جبال مكحول التي تقع إلى الشمال الشرقي لمدينة بيجي التابعة لمحافظة صلاح الدين. ما أسفر عن مقتل جنديين وإصابة عشرة آخرين بجروح، وانتهى بتدخل مروحيات عراقية وجهت ضربات مباشرة للمهاجمين.