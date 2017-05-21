"تيم" قريب من نهائي بطولة روما للتنس

الوقت- استطاع اللاعب النمساوي "دومينيك تيم" من ابعاد اللاعب الإسباني "رفائيل نادال" من بطولة روما للتنس للأساتذة بعد أن تغلب عليه 6-4 و6-3 في دور الثمانية.

واستغل تيم الفرصة الثالثة للفوز على نادال بعدما تغلب عليه نادال مرتين في آخر ثلاثة أسابيع، فقد خسر نادال أمام تيم بعد فوزه بـ 17 مباراة متتالية.

وفي هذا الإطار، سيواجه اللاعب النمساوي تيم في الدور قبل النهائي اللاعب الصربي نوفاك جوكوفيتش المصنف الثاني عالميا أو اللاعب الأرجنتيني خوان مارتن ديل بوترو.

والجدير بالذكر أن اللاعب الألماني ألكسندر زفيريف قد تأهل إلى الدور ما قبل النهائي بإحدى بطولات التنس للأساتذة للمرة الأولى بعدما تغلب على اللاعب الكندي ميلوش راونيتش المصنف السادس عالميا 7-6 و6-1، وسيواجه جون آيسنر للمنافسة على مكان بالنهائي بعدما تفوق اللاعب الأمريكي على الكرواتي مارين شيليتش 7-6 و2-6 و7-6.