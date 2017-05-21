الانتخابات الإيرانية بين الماضي والحاضر، أرقام وحقائق

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  الأحد 24 شعبان 1438
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ملفات

إنتصار حلب

إنتصار حلب

الوقت- حلب بوابة الشمال السوري هي نفسها المنطقة التي رسم لها الإستكبار العالمي مخططات السقوط، بهدف ضرب وحدة الأراضي السورية الى جانب إضعاف النظام السوري وتفكيك بنية الدولة. ومع سقوط المشروع الغربي الخليجي في حلب، ترسَّخت النتائج العكسية في الميدان السوري. انتهى حُلم أمريكا وحلفائها، وخسرت الجماعات الإرهابية خسارة كبيرة على الصعيدين المادي والمعنوي. كل ذلك حصل، بالضربة القاضية التي وجهها الجيش السوري و حلفاؤه لأعداء الشعب السوري في أكبر معركة شهدتها سوريا.
تحريرالموصل

تحريرالموصل

الوقت- جماعة داعش الارهابیة بعد احتلال الموصل فی صیف عام 2014م جعلت هذه المدینة عاصمة لها. الان بعد انطلاق عملية تحرير الموصل اتحدت جمیع مکونات المحافظة و الشعب العراقی من الشیعة و السنة و الاکراد للقضاء علی الخلافة الزائفة لتنظیم داعش الارهابی و تحریر الموصل لبناء حياة جديدة. ان العراق مقبل على مرحلة جديدة متمثلة بالانتعاش السياسي عربيا مما قد يمهد العراق لشغل منصب القيادة العربية مستقبلا.
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

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عن نبل والزهراء

عن نبل والزهراء

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العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
المشهد اليمني

المشهد اليمني

شكل العدوان السعودي علي الشعب اليمني، منعطفاً في الصراع السياسي المعاصر...
داعش

داعش

إن ظهور التیار الداعشی فی منطقة الشرق الأوسط فی الأشهر القلیلة الماضیة وتحوله إلی أقوی نقاش سیاسی وعسکری فی المنطقة والعالم ، استرعی انتباه المحللین السیاسیین والأمنیین نحو الأبعاد الجئوسیاسیة والعسکریة ، وحملهم علی أنواع التحلیلات والمواقف تجاه منشأ هذا التیار الأصولی والعنیف . فهناک من یعتبر أن منشأ هذا التیار من الناحیة السیاسیة یعود إلی بلدان مثل المملکة العربیة السعودیة وقطر ، والبعض الآخر یری أنه ولید برنامج فتنوی صممته القوی الغربیة (الولایات المتحدة الأمیرکیة وبریطانیا) ، أو هو مؤامرة حاکها الکیان الصهیونی لتغییر النظام الجئوسیاسی فی الشرق الأوسط .
محور المقاومة

محور المقاومة

تعرضت المقاومة الإسلامیة - بسبب هذه الرغبة فی القیام بعملیاتها دون أی تنسیق أو مشارکة مع الفصائل العسکریة الأخری - إلی الاتهام حینًا بأنها "تحتکر المقاومة" لأغراض سیاسیة، وإلی إهمالها حینًا آخر جوانب الصمود والتنمیة الاجتماعیة التی تکمل الجانب العسکری فی المقاومة. وقد استطاعت المقاومة الإسلامیة أن تتجاوز هذه الاتهامات، وأن تفتح باب المشارکة للقوی الأخری غیر الإسلامیة التی ترغب فی مقاتلة الاحتلال دون أن تتخلی عن أطرها الخاصة التنظیمیة والأمنیة والعسکریة.
الکیان الاسرائیلی

الکیان الاسرائیلی

أبشع المجازر الإنسانیة ینفذها الکیان الصهیونی منذ إحتلاله للأراضی الفلسطینیة عام 1948 اثر وعد بلفور المشؤوم، وإنشائه دولة الإحتلال.
السلفیة

السلفیة

الدعوة الوهابیة التی ینتمی لها السلفیون فی مصر، شیخهم الأکبر ابن تیمیة، وزعیم الوهابیة الشیخ محمد بن عبد الوهاب. إن ابن تیمیة الشیخ الأکبر للسلفیة حوکم أکثر من مرة بتهمة الإساءة للذات الإلهیة کان آخرها عام 705 هجریة وتمت دعوته للتوبة بعد أن قرر الملک الناصر محمد بن قلاوون أن یناظره کوکبة من العلماء أکدوا، کما جاء بالرسالة، انحراف فکر ابن تیمیة". وکان هناک خلاف بین العلماء هل تاب ابن تیمیة قبل موته أم أنه مات علی سوء فکره، خاصة أن السلطان قلاوون وزع منشورا قرئ علی المنابر بإثبات ضلال فکر ابن تیمیة والتحذیر من اتباعه حتی لا یکون ذلک مسوغا لقتل معتنقی فکر ابن تیمیة".
الأکراد

الأکراد

الاعتقاد السائد هو ان الاکراد کانوا یعتنقون الدین الزردشتی قبل ظهور الاسلام ولکن قبل ظهور.. النبی زردشت.. الکورد کبقیه اقوام المنطقه کانوا یعبدون العناصر الطبیعیه مثل.. الشمس.. القمر.. النجوم.. وغیره . بعض الموئرخین یعتقدون ان الکورد کانوا مسیحیین لان فی اواخر القرن الرابع المیلادی عندما اعتنق الرومان المسیحیه قاموا بحملات تبشیریه لهذا الدین فی منطقه ارمینیا مرورا ب کوردستان عبر سوریا . هذا یعنی ان الکورد کانوا مسیحیین قبل ظهور الاسلام . قبول هذا الاعتقاد یجعلنا ب موقع الشک لان اکثر المسیحیین الموجودین فی کوردستان هم لیسوا من عرق کوردی واکثرهم .. اشوریین.. وموجودین فی بعض القری و المدن ولکن بصورت اقلیه وبخصوص المناطق الکوردیه بین ایران والعراق .
الصحوة الإسلامیة

الصحوة الإسلامیة

دعا قائد الثورة الاسلامیة آیة الله السید علی الخامنئی علماء الامة الی الاضطلاع بمسؤولیاتهم فی الظروف الحالیة التی تواجهها الامة الاسلامیة وأن یسدّوا الطریق أمام الاختراق بفطنة ودقة متناهیة وبمعرفة أسالیب العدوّ الخادعة وحیله ، وأن یحبطوا مکائده.
الاخوان المسلمون

الاخوان المسلمون

الوهابیون السعودیون أم الإخوان المصریون؟ کثیر من لیبرالیی السعودیة یرجعون فکرة التشدد السائد بالسعودیة إلی مجیء الإخوان المسلمین المنبوذین من أنظمتهم العربیة للحیاة فی الجزیرة العربیة، باستقبال سعودی یبدو أنه لم یخطط لتبعات ذلک الاحتضان. منحت الدولة هؤلاء الإخوان مناصب تعلیمیة وأکادیمیة وإعلامیة. منحوا الحق بالتحکم فی أفکار الأجیال الناشئة والحق ببلورتها بحسب میولهم الفکریة والدینیة وکان منهم علی سبیل المثال علی الطنطاوی وسید قطب ومناع القطان وغیرهم کثیر جداً.
القاعدة

القاعدة

ان أصل کلمه القاعدة یرجع إلی تأسیس أبو عبیدة البنشیری لمعسکرات تدریب للمجاهدین لمقاومه الاحتلال الروسی لأفغانستان أطلق علیها اسم معسکرات التدریب بالقاعدة. کما یری بعض الباحثین أن القاعدة تشکلت فی 11 أغسطس 1988، فی اجتماع عدد من قادة تنظیم الجهاد الإسلامی المصری مع أسامة بن لادن، کما یشیر بعض الباحثین إلی انه وفی أبریل 2002، أصبح اسم التطیم "قاعدة الجهاد". المرجعیة الوهابیة لتنظیمات القاعدة - الجزء الأول کتائب عبدالله عزّام بات ملحوظاً نزوع القاعدة نحو الإنغماس فی النزاعات المحلیة فی أکثر من بلد عربی وإسلامی، وقد واجهت، أی القاعدة، فی السنوات الأخیرة إتهامات بالضلوع فی مؤامرات خارجیة أو التواطؤ مع أنظمة طالما وصمتها بـ (الکفر) أو الموالیة للکفار من الیهود والنصاری، بحسب الأدبیات القاعدیة- الکراهیة الدینیة، الطائفیة، والتحریض علی القتل-
طالبان

طالبان

نبذة مختصرة عن عقائد أمارة طالبان الإسلامیة.لم یکن التطرف و التکفیر ولید لعصر الحاضر و مختص بما نراه الیوم فی بعض المواقع الاسلامیة من قتل و أبادة و تنکیل علی الهویة، للحد الذی لم یسلم حتی الموتی من اصحاب هذا الفکر.فصار تهدیم المزارات و نبش قبور اصحابها سنّة یتقرب البعض بها الی الله و جزءاً اساسیاً من تعالیم هذه الجماعة، بل هو الأصل فیها... فالتکفیر و التطرف و القتل بدأ منذ القرن الاول لظهور الاسلام و استلام من هم غیر مؤهلین لقیادة زمام الامة... فتحولت الرحمة المحمدیة و السماحة العلویة الی بقر بطون و اغتیالات و قطع رووس، و کان أول من اسس لها الخوارج و بنوأمیة...و الحقیقة هی ان المنهج الخارجی، لم یشکل خطراً علی الامة و طریقة تعاملها مع الحقائق الدینیة و واقع المسلمین، لأن الجمیع فی الامة متفقون تجاه الخوارج و الموقف منهم، للحد الذی یرمی المتطرفون و التکفیریون الیوم بوصفهم بالخوارج الجدد و هم یرفضون مثل هذا الوصف.لکن الخطر جاء من المنهج الاموی
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مقالات

الانتخابات الإيرانية بين الماضي والحاضر، أرقام وحقائق

الأحد 24 شعبان 1438
 
 
 
 
 
الانتخابات الإيرانية بين الماضي والحاضر، أرقام وحقائق

تاريخ الانتخابات الإيرانية

الوقت- انطلق منذ يومين في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، سباق انتخابات الرئاسة في دورتها الـ 12 منذ انتصار الثورة الإسلامية في العام 1979 وتأسيس ...

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الوقت- انطلق منذ يومين في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، سباق انتخابات الرئاسة في دورتها الـ 12 منذ انتصار الثورة الإسلامية في العام 1979 وتأسيس نظام جديد لحكم البلاد، ومنذ ذلك الوقت  توالى على استلام منصب رئيس الجمهورية سبع رؤساء.

وشهدت الانتخابات الرئاسية في إيران خلال السنين الـ38 الماضية حالات مد وجذر بالنسبة لإقبال الناس عليها، إلا أن نسبة المشاركة في الانتخابات التي جرت يوم الجمعة الفائت جاءت مفاجئة للجميع، حيث اصطف الملايين من الناس في طوابير لساعات طويلة للإدلاء بأصواتهم، ما اضطُرت وزارة الداخلية إلى تمديد فترة التصويت ثلاث مرات، بين الساعة السادسة مساءً والـ12 ليلاً بعد أن أدلى أكثر من 40 مليون ناخب بأصواتهم في أجواء ديمقراطية لم يشهد لها مثيل في المنطقة.

وتأتي أهمية هذه الانتخابات من كونها تتزامن مع غليان سياسي في المنطقة وحروب وصراعات داخل الدول المجاورة لإيران وخارجها، وكان الجميع في حالة ترقب إلى ما ستؤول إليه الأمور داخل الجمهورية الإسلامية، خاصة دول الغرب التي تنتهز أي فرصة لممارسة ضغوطها على طهران في جميع المجالات الإقتصادية والسياسية وصولا إلى فرض عقوبات مجحفة بحق الشعب الإيراني، إلا أن الأخير فاجئ العالم أجمع بالدفاع عن بلاده من خلال ممارسته للديمقراطية التي عجزت الكثير من الدول عن تحقيقها لتتجاوز نسبة إقبالهم على الانتخابات الـ 70% وهي النسبة الأعلى في ايران منذ 92 عام، بحسب ما صرح به رئیس مجلس الشوری في إيران، علی لاریجاني.

وفي ساعة متأخرة من ليل الجمعة قفلت صناديق الاقتراع في إيران على 40 مليون صوت، لتعلن نتائج هذه الأصوات في يوم أمس بشكل رسمي، ليُحسم الأمر بفوز حسن روحاني بولاية ثانية على منافسه إبراهيم رئيسي بفارق 7 ملايين صوت تقريباً.

 تاريخ نسب المشاركة في الانتخابات

في مايو من عام 1997، تم انتخاب محمد خاتمي ليكون خامس رئيس للجمهورية، محققا نسبة 70% من الأصوات ممثلا بذلك أكثر من عشرين مليون صوت في الدورة الاولى التي استمرت اربع سنوات وفي الدورة الثانيه حصل على 21 مليون من أصل أكثر من 28 مليون ناخب أدلوا بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية استمرت هي الاخرى لاربع سنوات.

وتلى خاتمي في تولي مهام رئاسة الجمهورية، محمود أحمدي نجاد في 3 أغسطس من العام 2005 وحصل حينها على 62% من الأصوات التي بلغت وقتها 39,165,191صوت، وأعيد انتخابه في 12 يونيو 2009 على حساب منافسه أمير حسين موسوي، وظلَّ رئيسًا حتى 15 يونيو 2013.

وفي العام 2013 فازالمرشح حسن روحاني بعد حصوله على نسبة 50.86 بالمائة من الأصوات، خلفا للرئيس محمود احمدي نجاد، ونال الرئيس روحاني حينها  أصوات 18.6 مليون منتخب متقدما على ثانيه محمد باقر قاليباف الذي حصل على 6.70 مليون منتخب.

وأعيدت جولة أخرى من الانتخابات الرئاسية هذا العام، ليفوز بها الرئيس الايراني حسن روحاني بدروة رئاسية ثانية متقدما على منافسه ابراهيم رئيسي، ووفقا للنتائج النهائية، صوت 42،382،390 شخصا وبلغت نسبة الإقبال 73٪. وفي يوم السبت 20 مايو 2017 أعلن رئيس لجنة الانتخابات الإيرانية، علي أصغر أحمدي، أن الرئيس الإيراني حسن روحاني فاز بولاية ثانية، بحوالي 23 مليون صوت، أي أنه حاز على 56% من الأصوات.

وفي يوم الانتخابات دعا كل من الرئيس حسن روحاني ومنافسه ابراهيم رئيسي، إلى "احترام" خيار الإيرانيين بغض النظر عن النتيجة. وبحسب وكالة "فارس" الإيرانية فقد قال رئيسي بعد الإدلاء بصوته: "أحترم نتيجة تصويت الشعب، وستلقى النتيجة احتراماً مني ومن الناس". كذلك، نقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية عن روحاني قوله: "أياً كان من سيفوز في الانتخابات، ينبغي أن نساعده على تنفيذ هذا الواجب المهم والجدي". وأضاف أن "المشاركة الحماسية للإيرانيين في الانتخابات تعزّز القوة والأمن الوطني".

وكان من اللافت في هذه الدورة الانتخابية الاقبال الجماهيري الكبير على صناديق الإقتراع للإدلاء بأصواتهم، بالرغم من كل ما تتعرض له البلاد من حملات إعلامية وعقوبات اقتصادية، ولم يستطع الإعلام الغربي إخفاء هذا الإقبال الكبير حيث عنونت الصحف الأجنبية هذا الخبر بالخط العريض في صحفها الرسمية، وفي مايلي بعض العناوين:

واشنطن بوست: من البحر إلى النهر.. الشعب الإيراني يتهافت على صناديق الاقتراع

الغارديان: الملايين من الإيرانيين يصوتون في الانتخابات الرئاسية

رويترز: الشعب الإيراني بالملايين في ساحات الانتخاب

هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي:"اقبال "تاريخي" على التصويت في الانتخابات الإيرانية

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كلمات مفتاحية :

ايران الجمهوريية الاسلامية حسن روحاني رئيسي انتخابات الانتخابات الايرانية

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