بايرن ميونخ يحسم لقب "البوندسليغا"

الوقت- حقق بايرن ميونخ فوزاً ساحقاً على فرايبورغ بأربعة اهداف مقابل هدف وحيد، في مباراة أقيمت على أرضية اليانز ارينا ضمن منافسات الدوري الالماني لكرة القدم.

في الشوط الأول بدأت المباراة بكل قوة من جانب الفريقين في محاولة منهم لتسجيل الهدف الاول، وعند الدقيقة الرابعة تمكن الهولندي ارين روبين من تسجيل الهدف الاول لبايرن ميونخ بعد تمريرة من زميله تشابي ألونسو لينتهي الشوط بهذه النتيجة.

أما في الشوط الثاني استطاع اللاعب ارتورو فيدال ان يسجل الهدف الثاني لبايرن ميونخ بعد تمريرة من اللاعب الهولندي ارين روبين في الدقيقة 73، واستمر الاندفاع البافاري فتمكن اللاعب نيلس بيترسن من مباغتة الباير وتسجيل الهدف الاول لفرايبورغ بعد أن استلم تمريرة من جانب اللاعب جريفو.

في الدقيقة 90 تمكن اللاعب فرانك ريبيري من تسجيل الهدف الثالث للبايرن،ليتبعه زميله كيميش ويسجل الهدف الرابع لبايرن ميونخ في الدقيقة الثالثة من الوقت البدل الضائع، ليتوج البايرن بطلاً للدوري الألماني بجدارة وفارق كبير عن لايبزك الثاني.

وكرم البايرن "فيليب لام" و"تشابي ألونسو" و"توم شتاركة"، قبل انطلاق المباراة، حيث شهد لقاء الاحتفال باللقب حضور أبطال النادي مثل فرانز بيكنباور وبول برايتنر ودايتر هونيس وأوليفر كان وآخرين.

وبعد ان انتهت المباراة تسلم بايرن ميونخ أما الجماهير "لقب البوندسليغا"، الذي حسمه خلال مباراة فولفسبورغ بعد أن سجل ستة أهداف نظيفة في الجولة 31.