الإبتعاد عن الرياضة يؤدي إلى مشاكل صحية جدية

الوقت- أشار علماء بريطانيون إلى أن الابتعاد عن التمارين الرياضية وعدم ممارستها حتى ولو لفترات قصيرة قد يسبب بمشاكل صحية خطيرة منها السمنة.

وفي هذا الإطار، أكد العلماء في مؤتمر صحفي لمحاربة السمنة بأن "التوقف حتى ولو لأسبوعين عن ممارسة الرياضة والنشاطات البدنية، قد يؤدي لتغيرات كبيرة في معدل الأيض والتمثيل الغذائي في الجسم، ما قد يزيد من خطر الإصابة بالأمراض، كالسكري من النوع الثاني، وأمراض القلب والشرايين، والأمراض التي تتسبب بالوفاة المبكرة".

وقد توصلوا لهذه النتائج المهمة بعد أن أجروا دراسات وبحوث على عشرات المشاركين، ممن كانوا يمارسوا الرياضة باستمرار، حيث كانوا يمشون 10 آلاف خطوة يومياً على الأقل لـ 160 دقيقة، ومعدلات مؤشر كتلة الجسم لديهم لم تتجاوز الـ25.

وبعد مرور أسبوعين قام المشاركون بالتقليل من معدل نشاطهم حيث باتوا يمشون أقل من 8 آلاف خطوة، وقللوا من مدة ممارستهم للرياضة إلى 36 دقيقة فقط.

وبعد أسبوعين تبين أن متوسط كتلة العضلات لدى المشاركين قد انخفض بمعدل(0.36 كغ)، ومعدلات السكر والدهون ارتفعت بمعدل ملحوظ، الأمر الذي يدل على أن الانقطاع أو الإبتعاد عن الرياضة حتى ولو لأسبوعين قد يشكل خطرا على الصحة وقد يسبب السمنة.