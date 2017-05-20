ترامب يبيع أسلحة للسعودية بقيمة 110 مليار دولار

الوقت- أكد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، السبت، أن زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الى الرياض تعد تاريخية، بعد ابرام الاخير صفقة اسلحة بـ110 مليار دولار.

وأكد الجبير خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأمريكي ريكس تليرسون، في العاصمة السعودية الرياض، أن توقيع العديد من الاتفاقات يعتبر يوما تاريخيا بين السعودية والولايات المتحدة، مضيفا إن العلاقات مع واشنطن ستتطور إلى شراكة استراتيجية.

وفي ختام القمة وقع الملك سلمان بن عبد العزيز والرئيس دونالد ترامب، الذي وصل المملكة اليوم السبت في زيارة تستمر لمدة يومين، اتفاقيات مع واشنطن بمليارات الدولارات تنوعت ما بين اتفاقية لتطوير وتحديث القوات المسلحة السعودية، واتفاقيات في مجالات الاستثمار والطاقة.

وبلغت قيمة العقود العسكرية، بحسب المتحدث الرسمي باسم البيت الأبيض، نحو 110 مليارات دولار. وقال المتحدث إن العقود المبرمة توسع التعاون بين الجانبين في المجال الأمني وتساهم في تحقيق الاستقرار في المنطقة، كما تعزز قدرة المملكة على المشاركة في عمليات مكافحة الإرهاب في جميع أنحاء المنطقة.