ماذا تضمنت رسالة السيد نصر الله للرئيس روحاني؟

الوقت- بارك الأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصر الله، السبت، للرئيس الايراني حسن روحاني باعادة انتخابه رئيساً لولاية دستورية جديدة.
وابرق السيد نصر الله لروحاني رسالة تهنئة جاء فيها:
جانب حجة الإسلام والمسلمين سماحة الشيخ حسن روحاني
الرئيس المحترم للجمهورية الإسلامية في إيران
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
باسمي وبالنيابة عن إخواني وأخواتي في حزب الله، أبارك لسماحتكم إعادة انتخابكم رئيساً للجمهورية الإسلامية لولاية جديدة، سائلاً المولى تعالى أن يعينكم ويسددكم ويوفقكم لتحقيق الأهداف المنشودة، والآمال الكبرى التي يتطلع إليها الشعب الإيراني العظيم ومعه جميع مستضعفي ومظلومي هذا العالم وأحراره الشرفاء.
إن المشاركة الشعبية الحاشدة والرائعة في هذه الانتخابات أثبتت من جديد للعالم كله عظمة هذا الشعب وهذا النظام الإسلامي، ومدى تمتع هذا الشعب بالحرية والوعي والسيادة، في محيط تتحكم بشعوبه أنظمة ديكتاتورية، تصادر الحريات وتنهب الثروات وتهتك الكرامات.
حفظ الله تعالى هذا الشعب العزيز وهذه الجمهورية الإسلامية المباركة، وحفظ الله تعالى قائد الأمة المفدّى سماحة الإمام السيد الخامنئي (دام ظله)، وحفظكم سيادة الرئيس بعينه التي لا تنام.
وكان وزیر الداخلیة عبد الرضا رحماني فضلي أعلن، السبت، انه نتائج الانتخابات الرئاسية الايرانية و حصل روحاني علي 23 ملیونا و 549 الفا و 616 صوتا ما نسبته 57 بالمئة من إجمالي الأصوات فیما حصل ابراهیم رئیسي على 15 ملیونا و 786 الفا و 449 صوتا مانسبته 38 بالمئة من مجموع الاصوات ومصطفى میرسلیم علي 478 الفا و 215 صوتا فیما حصل مصطفي هاشمی طبا علي 215 الفا و 450 صوتا.