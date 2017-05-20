البيت الأبيض يباشر بدراسات لمواجهة احتمال عزل ترامب

الوقت- كشفت قناة "سي ان ان" الأمريكية، اليوم السبت، أن عدد من الحقوقيين في البيت الأبيض بدأوا بدراسة خطط مواجهة للرد على احتمال المباشرة بإجراءات عزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من منصبه.

وقالت القناة، إن مستشارين حقوقيين اثنين في البيت الأبيض بدءا بإجراء الدراسة بهدف اتخاذ تدابير احترازية ضد عملية عزل محتملة لترامب الذي بدأ، اليوم السبت، في أول جولة خارجية له منذ تنصيبه، دشّنها بزيارة السعودية التي سينتقل منها مباشرة إلى إسرائيل.

ومع ذلك، قالت القناة إن ترامب لا يزال يحظى بدعم الجمهوريين في الكونغرس، حتى إن الديمقراطيين يسعون لوقف الجدل الدائر حول عزله، لأن الوقت لا يزال مبكراً لذلك.

ولم يدل البيت الأبيض بأي تصريح حول الموضوع، إلا أن أحد المسؤولين قال، في معرض تعليقه على الخبر، إن الادعاءات في هذا الخصوص غير صحيحة.

ويدور الحديث عن تأثير روسيا المزعوم في نتائج الانتخابات الأمريكية لصالح ترامب منذ فوزه في الانتخابات الرئاسية التي جرت يوم 8 نوفمبر/تشرين ثاني الماضي، فإدارة الرئيس الأمريكي تجد نفسها في وضع صعب بسبب الادعاءات الدائرة حول علاقة كبار مسؤولي الحملة الانتخابية لترامب وعلى رأسهم مستشار الأمن القومي السابق مايكل فلين بروسيا.

وتعمقت النقاشات الدائرة في واشنطن حول مزاعم تدخل روسيا ودورها، منذ عزل مدير مكتب التحقيقات الفدرالي جيمس كومي، بعد أن تسربت ادعاءات حول مطالبة الرئيس الأمريكي شخصيا لـهذا المسؤول الاستخباراتي بوقف التحقيقات الجارية حول ادعاءات لقاء فلين بسيرغي كسيلاك، السفير الروسي في واشنطن.

وعلى خلفية ذلك، قامت وزارة العدل بتعيين مدع خاص للتحقيق بشأن مزاعم حول تأثير روسيا على نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية، في خطوة يتوقع أنها قد تعقّد أكثر احتمالات المباشرة بعملية عزل الرئيس.