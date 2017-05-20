رحيل زعيم حركة التغيير الكردستانية "غوران"

الوقت- توفي صباح يوم الجمعة نوشيروان مصطفى زعيم حركة التغيير الكردستانية "غوران"، في محافظة السليمانية.

وأفاد "شورش حاجي" المتحدث باسم حركة التغيير الكردستانية في بيان: توفي صباح هذا اليوم الجمعة (أمس)، المنسق العام لحركة التغيير نوشيروان مصطفى، بعد صراع طويل مع المرض في محافظة السليمانية".

وتابع المتحدث باسم "غوران": إن حركة التغيير سوف تستمر على المنهج الذي وضعه هذا القائد العظيم لخدمة إقليم كردستان.

نوشيروان مصطفى في سطور

هو سياسي كوردي بارز ومؤسس حركة التغيير، دخل العمل السياسي مبكرا وقاتل النظام العراقي المقلوع، واختار مغادرة الاتحاد الوطني الكوردستاني بعد خلافات مع زعيمه جلال طالباني، وقاد حركة التغيير عبر الانتخابات المحلية والبرلمانية لتكون القوة السياسية الثانية في إقليم كوردستان العراق.

ولد عام 1944 بالسليمانية باقليم كوردستان، وكان الابن الأكبر لوالده مصطفى أمين. يتقن عددا من اللغات من بينها الكوردية (اللغة الأم) والعربية الفارسية والألمانية والإنجليزية. تزوج عام 1981 ورزق بتوأم ولد وبنت.

كان يتزّعم التيّار اليساري في الاتحاد الوطني، بصفته زعيم كتلة "عصبة كادحي كوردستان".

وعقب سقوط نظام صدام وانخراط الاتحاد الوطني الكوردستاني في العمليّة السياسيّة ورئاسة طالباني مجلس الحكم الانتقالي، تبنّى مصطفى توجّها إصلاحيّا داخل الحزب، يطالب بالشفافيّة ومكافحة الفساد، وإعادة هيكلة مؤسسات الحزب.

وفي بداية سنة 2009، أسس مصطفى حركة التغيير التي قدمت نفسها بديلا سياسيا.

حلت حركة التغيير كثاني أكبر حزب من حيث الأصوات بانتخابات جرت بعد تأسيسها، وشاركت بحكومة الإقليم بداية من عام 2014، إلا أنها استمرت في أسلوبها الناقد للحكومة ما دفع الديمقراطي الكوردستاني لاعتبار أن حركة التغيير لا تزال تؤدي دور المعارضة رغم امتلاكها لأهم الوزارات كـالبيشمركة والمالية ودائرة الاستثمارات.

واستمرت حركة التغير في معارضتها، وأدى ذلك لاصطدام سياسي مع الحزب الديمقراطي تسبب بإخراج وزراء الحركة ومنع رئيس البرلمان يوسف محمد -وهو من حركة التغيير- من دخول مبنى البرلمان نهاية عام 2015، ما سبب تعطيلا للبرلمان.