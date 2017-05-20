الدكتور حسن روحاني رئيساً لإيران لدورة رئاسية ثانية

الوقت- قالت وزارة الداخلية الإيرانية الیوم السبت آن الدكتور حسن روحاني حصل على 57 من أصوات الناخبين في الانتخابات التي اجريت يوم امس الجمعة.

وأعلن وزیر الداخلیة عبد الرضا رحماني فضلي انه وفقا للنتائج النهائیة فقد حصل روحاني علي 23 ملیونا و 549 الفا و 616 صوتا ما نسبته 57 بالمئة من إجمالي الأصوات فیما حصل ابراهیم رئیسي على 15 ملیونا و 786 الفا و 449 صوتا مانسبته 38 بالمئة من مجموع الاصوات ومصطفى میرسلیم علي 478 الفا و 215 صوتا فیما حصل مصطفي هاشمی طبا علي 215 الفا و 450 صوتا.

وبلغ عدد المشاركین فی الانتخابات الرئاسیة 41 ملیونا و 220 الفا و 131 ناخبا.

وكان من المقرر أن تنطلق الانتخابات في الساعة الثامنة صباحا وأن تغلق مراكز الاقتراع أبوابها في الساعة 6 عصرا، إلا أن الاقبال الكثيف اضطر وزارة الداخلية لتمديد فترة التصويت 3 مرات، لتغلق مراكز الاقتراع أبوابها في الساعة 12 مساء.