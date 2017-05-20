روحانى يتصدر سباق انتخابات الرئاسة متقدما على رئيسي

الوقت- أظهرت النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية الإيرانية تقدم المرشح حسن روحاني على المرشح ابراهيم رئيسي وفق ما أعلنه رئيس لجنة الانتخابات الايرانية علي أصغر أحمدي منذ قليل.

وجاء في النتائج الاولية التي أعلنت إلى أن حسن روحاني حصل على 14619848 صوتا من مجموع 25182310 صوتا تم فرزها حتى الآن وتأييدها من قبل الهيئة التنفيذية للانتخابات.

في المقابل حصل ابراهيم رئيسي على 10125855 صوتا، في حين حصل ميرسليم على 297276 صوتا، وحصل هاشمي طبا على 139331 من مجموع الأصوات المفروزة.

وتشير بيانات رسمية إلى ارتفاع نسبة الإقبال على التصويت، إذ بلغت نحو 70 في المئة، وقالت وزارة الداخلية الإيرانية إن ما يربو على 40 مليونا أدلوا بأصواتهم.

وأكد رئيس لجنة الإنتخابات أن النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية ستعلن في وقت لاحق من اليوم السبت.

وينص قانون الإنتخابات الإيرانية على أنه إذا أخفق أحد المرشحين في الفوز بأكثر من 50 في المئة من الأصوات، سيخوض أعلى المرشحَيْن جولة إعادة خلال أسبوع.