صاروخ باليتسي يمني يدك العاصمة السعودية الرياض

الوقت- قبيل ساعات من زيارة الرئيس الامريكي دونالد ترامب الى السعودية، أعلنت القوة الصاروخية اليمنية، مساء الجمعة اطلاق صاروخ بركان-2 الباليستي على مناطق عسكرية في الرياض.

وقال الناطق باسم الجيش اليمني العميد شرف لقمان اليوم الجمعة الموافق 19 مايو هدف الضربة الباليستية على العاصمة السعودية الرياض.

وأضاف الناطق باسم الجيش اليمني "رسالتنا من وراء الضربة الباليستية على الرياض أننا جاهزون للرد ومستمرون في مواجهة العدوان".

وهذه ليست المرة الأولى التي تقصف فيها القوات اليمنية العاصمة السعودية الرياض، بل ظلت القوة الصاروخية تفاجئ السعودية وحلفاءها من حين الى اخر.

وتشن السعودية منذ 25 آذار مارس من عام 2015 عدوانا متواصلا على اليمن حصد أرواح عشرات الآلاف من الأبرياء جلهم من الأطفال والنساء والشيوخ، كما شرد الملايين من الشعب اليمني، وادى الى أوضاع انسانية غاية في السوء.