ايران تنتخب؛ اقبال جماهيري ورسمي واسع على صناديق الاقتراع+ تقرير مصور

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  الجمعة 22 شعبان 1438
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إنتصار حلب

إنتصار حلب

الوقت- حلب بوابة الشمال السوري هي نفسها المنطقة التي رسم لها الإستكبار العالمي مخططات السقوط، بهدف ضرب وحدة الأراضي السورية الى جانب إضعاف النظام السوري وتفكيك بنية الدولة. ومع سقوط المشروع الغربي الخليجي في حلب، ترسَّخت النتائج العكسية في الميدان السوري. انتهى حُلم أمريكا وحلفائها، وخسرت الجماعات الإرهابية خسارة كبيرة على الصعيدين المادي والمعنوي. كل ذلك حصل، بالضربة القاضية التي وجهها الجيش السوري و حلفاؤه لأعداء الشعب السوري في أكبر معركة شهدتها سوريا.
تحريرالموصل

تحريرالموصل

الوقت- جماعة داعش الارهابیة بعد احتلال الموصل فی صیف عام 2014م جعلت هذه المدینة عاصمة لها. الان بعد انطلاق عملية تحرير الموصل اتحدت جمیع مکونات المحافظة و الشعب العراقی من الشیعة و السنة و الاکراد للقضاء علی الخلافة الزائفة لتنظیم داعش الارهابی و تحریر الموصل لبناء حياة جديدة. ان العراق مقبل على مرحلة جديدة متمثلة بالانتعاش السياسي عربيا مما قد يمهد العراق لشغل منصب القيادة العربية مستقبلا.
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

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عن نبل والزهراء

عن نبل والزهراء

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العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
المشهد اليمني

المشهد اليمني

شكل العدوان السعودي علي الشعب اليمني، منعطفاً في الصراع السياسي المعاصر...
داعش

داعش

إن ظهور التیار الداعشی فی منطقة الشرق الأوسط فی الأشهر القلیلة الماضیة وتحوله إلی أقوی نقاش سیاسی وعسکری فی المنطقة والعالم ، استرعی انتباه المحللین السیاسیین والأمنیین نحو الأبعاد الجئوسیاسیة والعسکریة ، وحملهم علی أنواع التحلیلات والمواقف تجاه منشأ هذا التیار الأصولی والعنیف . فهناک من یعتبر أن منشأ هذا التیار من الناحیة السیاسیة یعود إلی بلدان مثل المملکة العربیة السعودیة وقطر ، والبعض الآخر یری أنه ولید برنامج فتنوی صممته القوی الغربیة (الولایات المتحدة الأمیرکیة وبریطانیا) ، أو هو مؤامرة حاکها الکیان الصهیونی لتغییر النظام الجئوسیاسی فی الشرق الأوسط .
محور المقاومة

محور المقاومة

تعرضت المقاومة الإسلامیة - بسبب هذه الرغبة فی القیام بعملیاتها دون أی تنسیق أو مشارکة مع الفصائل العسکریة الأخری - إلی الاتهام حینًا بأنها "تحتکر المقاومة" لأغراض سیاسیة، وإلی إهمالها حینًا آخر جوانب الصمود والتنمیة الاجتماعیة التی تکمل الجانب العسکری فی المقاومة. وقد استطاعت المقاومة الإسلامیة أن تتجاوز هذه الاتهامات، وأن تفتح باب المشارکة للقوی الأخری غیر الإسلامیة التی ترغب فی مقاتلة الاحتلال دون أن تتخلی عن أطرها الخاصة التنظیمیة والأمنیة والعسکریة.
الکیان الاسرائیلی

الکیان الاسرائیلی

أبشع المجازر الإنسانیة ینفذها الکیان الصهیونی منذ إحتلاله للأراضی الفلسطینیة عام 1948 اثر وعد بلفور المشؤوم، وإنشائه دولة الإحتلال.
السلفیة

السلفیة

الدعوة الوهابیة التی ینتمی لها السلفیون فی مصر، شیخهم الأکبر ابن تیمیة، وزعیم الوهابیة الشیخ محمد بن عبد الوهاب. إن ابن تیمیة الشیخ الأکبر للسلفیة حوکم أکثر من مرة بتهمة الإساءة للذات الإلهیة کان آخرها عام 705 هجریة وتمت دعوته للتوبة بعد أن قرر الملک الناصر محمد بن قلاوون أن یناظره کوکبة من العلماء أکدوا، کما جاء بالرسالة، انحراف فکر ابن تیمیة". وکان هناک خلاف بین العلماء هل تاب ابن تیمیة قبل موته أم أنه مات علی سوء فکره، خاصة أن السلطان قلاوون وزع منشورا قرئ علی المنابر بإثبات ضلال فکر ابن تیمیة والتحذیر من اتباعه حتی لا یکون ذلک مسوغا لقتل معتنقی فکر ابن تیمیة".
الأکراد

الأکراد

الاعتقاد السائد هو ان الاکراد کانوا یعتنقون الدین الزردشتی قبل ظهور الاسلام ولکن قبل ظهور.. النبی زردشت.. الکورد کبقیه اقوام المنطقه کانوا یعبدون العناصر الطبیعیه مثل.. الشمس.. القمر.. النجوم.. وغیره . بعض الموئرخین یعتقدون ان الکورد کانوا مسیحیین لان فی اواخر القرن الرابع المیلادی عندما اعتنق الرومان المسیحیه قاموا بحملات تبشیریه لهذا الدین فی منطقه ارمینیا مرورا ب کوردستان عبر سوریا . هذا یعنی ان الکورد کانوا مسیحیین قبل ظهور الاسلام . قبول هذا الاعتقاد یجعلنا ب موقع الشک لان اکثر المسیحیین الموجودین فی کوردستان هم لیسوا من عرق کوردی واکثرهم .. اشوریین.. وموجودین فی بعض القری و المدن ولکن بصورت اقلیه وبخصوص المناطق الکوردیه بین ایران والعراق .
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الصحوة الإسلامیة

دعا قائد الثورة الاسلامیة آیة الله السید علی الخامنئی علماء الامة الی الاضطلاع بمسؤولیاتهم فی الظروف الحالیة التی تواجهها الامة الاسلامیة وأن یسدّوا الطریق أمام الاختراق بفطنة ودقة متناهیة وبمعرفة أسالیب العدوّ الخادعة وحیله ، وأن یحبطوا مکائده.
الاخوان المسلمون

الاخوان المسلمون

الوهابیون السعودیون أم الإخوان المصریون؟ کثیر من لیبرالیی السعودیة یرجعون فکرة التشدد السائد بالسعودیة إلی مجیء الإخوان المسلمین المنبوذین من أنظمتهم العربیة للحیاة فی الجزیرة العربیة، باستقبال سعودی یبدو أنه لم یخطط لتبعات ذلک الاحتضان. منحت الدولة هؤلاء الإخوان مناصب تعلیمیة وأکادیمیة وإعلامیة. منحوا الحق بالتحکم فی أفکار الأجیال الناشئة والحق ببلورتها بحسب میولهم الفکریة والدینیة وکان منهم علی سبیل المثال علی الطنطاوی وسید قطب ومناع القطان وغیرهم کثیر جداً.
القاعدة

القاعدة

ان أصل کلمه القاعدة یرجع إلی تأسیس أبو عبیدة البنشیری لمعسکرات تدریب للمجاهدین لمقاومه الاحتلال الروسی لأفغانستان أطلق علیها اسم معسکرات التدریب بالقاعدة. کما یری بعض الباحثین أن القاعدة تشکلت فی 11 أغسطس 1988، فی اجتماع عدد من قادة تنظیم الجهاد الإسلامی المصری مع أسامة بن لادن، کما یشیر بعض الباحثین إلی انه وفی أبریل 2002، أصبح اسم التطیم "قاعدة الجهاد". المرجعیة الوهابیة لتنظیمات القاعدة - الجزء الأول کتائب عبدالله عزّام بات ملحوظاً نزوع القاعدة نحو الإنغماس فی النزاعات المحلیة فی أکثر من بلد عربی وإسلامی، وقد واجهت، أی القاعدة، فی السنوات الأخیرة إتهامات بالضلوع فی مؤامرات خارجیة أو التواطؤ مع أنظمة طالما وصمتها بـ (الکفر) أو الموالیة للکفار من الیهود والنصاری، بحسب الأدبیات القاعدیة- الکراهیة الدینیة، الطائفیة، والتحریض علی القتل-
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طالبان

نبذة مختصرة عن عقائد أمارة طالبان الإسلامیة.لم یکن التطرف و التکفیر ولید لعصر الحاضر و مختص بما نراه الیوم فی بعض المواقع الاسلامیة من قتل و أبادة و تنکیل علی الهویة، للحد الذی لم یسلم حتی الموتی من اصحاب هذا الفکر.فصار تهدیم المزارات و نبش قبور اصحابها سنّة یتقرب البعض بها الی الله و جزءاً اساسیاً من تعالیم هذه الجماعة، بل هو الأصل فیها... فالتکفیر و التطرف و القتل بدأ منذ القرن الاول لظهور الاسلام و استلام من هم غیر مؤهلین لقیادة زمام الامة... فتحولت الرحمة المحمدیة و السماحة العلویة الی بقر بطون و اغتیالات و قطع رووس، و کان أول من اسس لها الخوارج و بنوأمیة...و الحقیقة هی ان المنهج الخارجی، لم یشکل خطراً علی الامة و طریقة تعاملها مع الحقائق الدینیة و واقع المسلمین، لأن الجمیع فی الامة متفقون تجاه الخوارج و الموقف منهم، للحد الذی یرمی المتطرفون و التکفیریون الیوم بوصفهم بالخوارج الجدد و هم یرفضون مثل هذا الوصف.لکن الخطر جاء من المنهج الاموی
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تقارير

ايران تنتخب؛ اقبال جماهيري ورسمي واسع على صناديق الاقتراع+ تقرير مصور

الجمعة 22 شعبان 1438
 
 
 
 
 
ايران تنتخب؛ اقبال جماهيري ورسمي واسع على صناديق الاقتراع+ تقرير مصور

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بالصور..بدء التصويت في الانتخابات الرئاسية الايرانية، و آیة الله خامنئي أول الناخبين

آية الله خامنئي: يوم الانتخابات الايرانية يوم احتفال، والحرية متاحة في البلاد

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الوقت- شهدت مراكز الاقتراع في جميع انحاء ايران، مع ساعات الصباح الأولى من يوم الجمعة اقبالا شعبيا واسعا وكثيفا، وتجمع الالاف من الناخبين في صفوف طويلة أمام المراكز الانتخابية منتظرين الادلاء بأصواتهم .

 

وانطلقت عملية التصويت لانتخاب الرئيس مباشرة صباح اليوم الجمعة في تمام الساعة 8 صباحا بتوقيت طهران، وتستمر ليوم واحد، فيما ستعلن النتائج بصورة تدريجية.

وافتتحت مراكز الاقتراع في جميع انحاء ايران والتي يبلغ عددها 63429  مركز اقتراع و14 الف صندوق متنقل في ايران، فيما تجرى الانتخابات البلدية في أكثر من 141 مدينة عبر التصويت الالكتروني.

من جانبه دعا وزير الدّاخلية المواطنين الى الاستفادة من الوقت المتاح لهم للإدلاء بأصواتهم كي لا تمدّد مهلة الاقتراع، كما ودعاهم إلى عدم الالتفات إلى الشائعات التي تنتشر في المجال الافتراضي وشبكات التواصل الاجتماعي وأن يتابعوا تفاصيل العملية الانتخابية عبر مؤسسة الإذاعة والتلفزيون.

حضور رسمي واسع

وأدلى قائد الثورة الاسلامیة سماحة آیة الله السید علی خامنئي بصوته في الدقائق الاولی لبدء الاقتراع في الانتخابات الرئاسیة للدورة الثانیة عشرة و الدورة الخامسة لانتخابات المجالس البلدیة والقرویة، داعيا الى مشاركة الشعب الايراني بكافة اطيافه في هذه الانتخابات.

كما أدلى كل من المرشح الرئاسي ابراهيم رئيسي اليوم الجمعة بصوته في انتخابات رئاسة الجمهورية في دورتها الـ12 والمجالس البلدية والبرلمانية التكميلية في دورتها الخامسة.

من جانبه قال الرئيس المنتهية ولايته حسن روحاني عقب الادلاء بصوته في حسينية ارشاد:"وفق ما نقل لي منذ الصباح الباكر هناك اقبال كبير في جميع المدن والقرى الايرانية وتوجد صفوف طويلة منذ الصباح، ان الجميع يشعر ان هذا الاقتراع سيحدد مصيرهم ومصير ابنائهم".

وأكد روحاني ان جميع المنافسات الانتخابية ستنتهي اليوم، قائلا:" غدا يوم الوحدة والتضامن والنشاط وسنكون جميعنا الى جانب بعضنا البعض، معتبراً ان مشاركة الشعب مهمة للغاية وتوفر القدرة والامن القومي، قائلا، ان هذه المشاركة تزيد من تقدم ايران دوما وتأثيرها في المنطقة والعالم".

كذلك أدلى المرجع الديني آية الله ناصر مكارم شيرازي بصوته في انتخابات رئاسة الجمهورية والانتخابات البلدية حيث دعا المواطنين لانتخاب الأصلح، ورئيس الجمهورية المقبل إلى الاستفادة من كل الإمكانات المتواجدة في البلد،داعيا رئيس الجمهورية المقبل أن ينظر إلى الشعب وأحواله بغض النظر عن انتماءاته المختلفة، مستفيدا من كامل الامكانات المتوفرة.

وفي هذا السياق أدلت الكثير من الشخصيات الايرانية بصوتها منذ اللحظات الاولى لافتتاح مراكز الاقتراع، وابرزهم امين مجمع تشخيص مصلحة النظام محسن رضائي و محافظ يزد محمد مير محمدي ونائب الرئيس اسحاق جهانغيري وآية الله سبحاني والمرشح هاشمي طبا وآية الله دري نجف آبادي وآية الله نوري همداني ووزير الخارجية محمد جواد ظريف ووزير الدفاع الايراني.

انتخابات تحت أنظار ومسمع العالم

الى ذلك أعلنت وزارة الارشاد الايرانية، الخميس، أن أكثر من 500 صحفي من عشرات البلدان سيغطون الانتخابات وتشمل وسائل الاعلام المشاركة في التغطية: 44 وكالة انباء، و144 شبكة اذاعة وتلفزة، و71 صحيفة ومجلة، و14 مؤسسة  للتصوير، مواقع اخبارية من أغلب دول العالم.

أولوية فرز الأصوات للانتخابات الرئاسية

من جانبه أعلن المتحدث بإسم مجلس صيانة الدستور عباس علي كدخدائي ان أولوية فرز الاصوات ستكون لرئاسة الجمهورية عقب الانتهاء من الاقتراع وذلك بعد التشاور الذي حصل بين المجلس ووزارة الداخلية.

وأشار المسؤول الايراني في تصريح للصحفيين الى ان اللجنة المركزية للاشراف على الانتخابات بدأت نشاطها منذ اللحظات الاولى للاقتراع، قائلا، اجرينا اتصالات مع باقي المحافظات يوم امس لدراسة مستوى استعدادها ووانطلقت اعمالها اليوم منذ اللحظات الاولى، وأكد كدخدائي ان مراقبي مجلس صيانة الدستور يتواجدون في جميع صناديق الاقتراع ولم تسجل اي مشكلة حتى اللحظة.

ویتنافس في الانتخابات الرئاسیة الإیرانیة اربعة مرشحین وهم؛ حسن روحاني، والسيد ابراهیم رئیسي، مصطفى هاشمي طبا، مصطفى میر سلیم .

ويصوت 56 مليونا و410 آلاف و234 شخصا، في 63500 لجنة انتخابية داخل إيران، وتجرى الانتخابات في مقرات السفارات والقنصليات الإيرانية في 103 دول، وينتخب الرئيس في إيران لفترتين كحد أقصى، مدة الواحدة 4 أعوام.

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