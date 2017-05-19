ايران تنتخب؛ اقبال جماهيري ورسمي واسع على صناديق الاقتراع+ تقرير مصور

الوقت- شهدت مراكز الاقتراع في جميع انحاء ايران، مع ساعات الصباح الأولى من يوم الجمعة اقبالا شعبيا واسعا وكثيفا، وتجمع الالاف من الناخبين في صفوف طويلة أمام المراكز الانتخابية منتظرين الادلاء بأصواتهم .

وانطلقت عملية التصويت لانتخاب الرئيس مباشرة صباح اليوم الجمعة في تمام الساعة 8 صباحا بتوقيت طهران، وتستمر ليوم واحد، فيما ستعلن النتائج بصورة تدريجية.

وافتتحت مراكز الاقتراع في جميع انحاء ايران والتي يبلغ عددها 63429 مركز اقتراع و14 الف صندوق متنقل في ايران، فيما تجرى الانتخابات البلدية في أكثر من 141 مدينة عبر التصويت الالكتروني.

من جانبه دعا وزير الدّاخلية المواطنين الى الاستفادة من الوقت المتاح لهم للإدلاء بأصواتهم كي لا تمدّد مهلة الاقتراع، كما ودعاهم إلى عدم الالتفات إلى الشائعات التي تنتشر في المجال الافتراضي وشبكات التواصل الاجتماعي وأن يتابعوا تفاصيل العملية الانتخابية عبر مؤسسة الإذاعة والتلفزيون.

حضور رسمي واسع

وأدلى قائد الثورة الاسلامیة سماحة آیة الله السید علی خامنئي بصوته في الدقائق الاولی لبدء الاقتراع في الانتخابات الرئاسیة للدورة الثانیة عشرة و الدورة الخامسة لانتخابات المجالس البلدیة والقرویة، داعيا الى مشاركة الشعب الايراني بكافة اطيافه في هذه الانتخابات.

كما أدلى كل من المرشح الرئاسي ابراهيم رئيسي اليوم الجمعة بصوته في انتخابات رئاسة الجمهورية في دورتها الـ12 والمجالس البلدية والبرلمانية التكميلية في دورتها الخامسة.

من جانبه قال الرئيس المنتهية ولايته حسن روحاني عقب الادلاء بصوته في حسينية ارشاد:"وفق ما نقل لي منذ الصباح الباكر هناك اقبال كبير في جميع المدن والقرى الايرانية وتوجد صفوف طويلة منذ الصباح، ان الجميع يشعر ان هذا الاقتراع سيحدد مصيرهم ومصير ابنائهم".

وأكد روحاني ان جميع المنافسات الانتخابية ستنتهي اليوم، قائلا:" غدا يوم الوحدة والتضامن والنشاط وسنكون جميعنا الى جانب بعضنا البعض، معتبراً ان مشاركة الشعب مهمة للغاية وتوفر القدرة والامن القومي، قائلا، ان هذه المشاركة تزيد من تقدم ايران دوما وتأثيرها في المنطقة والعالم".

كذلك أدلى المرجع الديني آية الله ناصر مكارم شيرازي بصوته في انتخابات رئاسة الجمهورية والانتخابات البلدية حيث دعا المواطنين لانتخاب الأصلح، ورئيس الجمهورية المقبل إلى الاستفادة من كل الإمكانات المتواجدة في البلد،داعيا رئيس الجمهورية المقبل أن ينظر إلى الشعب وأحواله بغض النظر عن انتماءاته المختلفة، مستفيدا من كامل الامكانات المتوفرة.

وفي هذا السياق أدلت الكثير من الشخصيات الايرانية بصوتها منذ اللحظات الاولى لافتتاح مراكز الاقتراع، وابرزهم امين مجمع تشخيص مصلحة النظام محسن رضائي و محافظ يزد محمد مير محمدي ونائب الرئيس اسحاق جهانغيري وآية الله سبحاني والمرشح هاشمي طبا وآية الله دري نجف آبادي وآية الله نوري همداني ووزير الخارجية محمد جواد ظريف ووزير الدفاع الايراني.

انتخابات تحت أنظار ومسمع العالم

الى ذلك أعلنت وزارة الارشاد الايرانية، الخميس، أن أكثر من 500 صحفي من عشرات البلدان سيغطون الانتخابات وتشمل وسائل الاعلام المشاركة في التغطية: 44 وكالة انباء، و144 شبكة اذاعة وتلفزة، و71 صحيفة ومجلة، و14 مؤسسة للتصوير، مواقع اخبارية من أغلب دول العالم.

أولوية فرز الأصوات للانتخابات الرئاسية

من جانبه أعلن المتحدث بإسم مجلس صيانة الدستور عباس علي كدخدائي ان أولوية فرز الاصوات ستكون لرئاسة الجمهورية عقب الانتهاء من الاقتراع وذلك بعد التشاور الذي حصل بين المجلس ووزارة الداخلية.

وأشار المسؤول الايراني في تصريح للصحفيين الى ان اللجنة المركزية للاشراف على الانتخابات بدأت نشاطها منذ اللحظات الاولى للاقتراع، قائلا، اجرينا اتصالات مع باقي المحافظات يوم امس لدراسة مستوى استعدادها ووانطلقت اعمالها اليوم منذ اللحظات الاولى، وأكد كدخدائي ان مراقبي مجلس صيانة الدستور يتواجدون في جميع صناديق الاقتراع ولم تسجل اي مشكلة حتى اللحظة.

ویتنافس في الانتخابات الرئاسیة الإیرانیة اربعة مرشحین وهم؛ حسن روحاني، والسيد ابراهیم رئیسي، مصطفى هاشمي طبا، مصطفى میر سلیم .

ويصوت 56 مليونا و410 آلاف و234 شخصا، في 63500 لجنة انتخابية داخل إيران، وتجرى الانتخابات في مقرات السفارات والقنصليات الإيرانية في 103 دول، وينتخب الرئيس في إيران لفترتين كحد أقصى، مدة الواحدة 4 أعوام.