حيوانات مذهلة انقرضت؛ سنستعيدها قريباً (الجزء الثاني)

موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

  الأحد 24 شعبان 1438
بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق

إخترنا لكم

القمّة العربيّة الأمريكية: كيف تفضحها تصريحات ترامب ضد الإسلام؟

القمّة العربيّة الأمريكية: كيف تفضحها تصريحات ترامب ضد الإسلام؟ الوقت- بعدما كان الخطاب العدائي ضد الإسلام والمسلمين، أحد ركائز حملته الانتخابيّة، توجّه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى السعوديّة في زيارته الخارجيّة الأولى للمشاركة في القمّة

هل يعكس السباق الإنتخابي في إيران ديموقراطية مفقودة لدى أغلب الدول؟ كما يحصل ومع كل انتخابات رئاسية تخوضها أي دولة تتمتع بدور بارز، توجهت الأنظار اليوم للإنتخابات الرئاسية التي تشهدها إيران

تحالف صهيوني - سعودي لإخراج الرياض من المستنقع اليمني الوقت- كشف موقع اخباري بريطاني مؤخرا عن مشاركة علنية للجيش الصهيوني الى جانب قوات التحالف في الحرب على اليمن. موقع "ليبرتي فايترز" تحدث عن اعتراف السعودية بحاجتها الى الجيش الاسرائيلي للخروج من المستنقع اليمني...

الصراع الإماراتي السعودي في اليمن.. أبعد من مسألة نفوذ محلي الوقت- يعود الخلاف الإماراتي السعودي في اليمن إلى الواجهة مجددا وبقوة هذه المرة. صراع أبعد من مسألة نفوذ محلي بل خلاف جوهري عميق

المغامرة في الجنوب السوري: هل يخطئ الأردن كما أخطأت تركيا وينصاع لواشنطن؟ بقي الأردن غائباً عن الصراع السوري مؤمناً أنه غير معني إلا بالدفاع عن حدوده. لكن هذه اللهجة تغيرت، وبرز الحديث عن احتمال دخول الأراضي السورية لحماية الأمن القومي الأردني.

أخبار

ترامب يبيع أسلحة للسعودية بقيمة 110 مليار دولار

ترامب يبيع أسلحة للسعودية بقيمة 110 مليار دولار

110 مليار دولار قيمة صفقات الأسلحة الأمريكية للسعودية

ماذا تضمنت رسالة السيد نصر الله للرئيس روحاني؟ ماذا تضمنت رسالة السيد نصر الله للرئيس روحاني؟

البيت الأبيض يباشر بدراسات لمواجهة احتمال عزل ترامب البيت الأبيض يباشر بدراسات لمواجهة احتمال عزل ترامب

آية الله خامنئي: الشعب الايراني هو الفائز الحقيقي فی الإنتخابات آية الله خامنئي: الشعب الايراني هو الفائز الحقيقي فی الإنتخابات

رحيل زعيم حركة التغيير الكردستانية "غوران" الوقت- توفي صباح يوم الجمعة نوشيروان مصطفى زعيم حركة..

الدكتور حسن روحاني رئيساً لإيران لدورة رئاسية ثانية الدكتور حسن روحاني رئيساً لإيران لدورة رئاسية ثانية

دفعات إخراج المسلحين من حي الوعر في مراحلها الأخيرة الوقت- قامت قوات الجيش السوري بتأمين خروج الدفعة الـ 11 من مسلحي حي الوعر وعائلاتهم..

بالصور الرياض ترفع علم أمريكا وتزين شوارعها لاستقبال ترامب الوقت- تتأهب العاصمة السعودية الرياض لاستقبال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب..

اسم السعودية على صناديق ذخيرة داعش في الموصل الوقت- نشرت مواقع تابعة للحكومة العراقية، صورا وفيديو من داخل أحد..

روحانى يتصدر سباق انتخابات الرئاسة متقدما على رئيسي الوقت- أظهرت النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية الإيرانية تقدم المرشح حسن روحاني على المرشح ابراهيم رئيسي وفق ما أعلنه رئيس لجنة الانتخابات الايرانية ...

بعد صاروخ الرياض..الدفاعات اليمنية تسُقط طائرة من طراز f15 بنجران الوقت- بعد ساعات على استهداف العاصمة السعوديّة الرياض

الناتو ينوي التدخل في العراق وسوريا الوقت- كشف الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرج، مساء الجمعة..

في الساعات المقبلة الإعلان عن نتائج الإنتخابات في ايران الوقت- سيتم الإعلان عن الإحصاءات الدقيقة لنتائج الانتخابات الرئاسية الايرانية..

الداخلية الإيرانية: نسبة المشاركة في الانتخابات قد تفوق الـ70 بالمئة الداخلية الإيرانية: نسبة المشاركة في الانتخابات قد تفوق الـ70 بالمئة

صاروخ باليتسي يمني يدك العاصمة السعودية الرياض صاروخ باليتسي يمني يدك العاصمة السعودية الرياض

علماء البحرين يدعون الى ملء خنادق الدين بالمصلين الفدائيين علماء البحرين يدعون الى ملء خنادق الدين بالمصلين الفدائيين

للمرة الثانية، تمديد مهلة التصويت في الانتخابات الايرانية بسبب الاقبال الواسع للمرة الثانية، تمديد مهلة التصويت في الانتخابات الايرانية بسبب الاقبال الواسع

مشاركة كثيفة ولافتة للمسيحيين والأرمن في الانتخابات الايرانية مشاركة كثيفة ولافتة للمسحيين والأرمن في الانتخابات الايرانية

أزمة بين أمريكا و"اسرائيل" بسبب مقطع فيديو أزمة بين أمريكا و"اسرائيل" بسبب مقطع فيديو

تمديد مهلة الاقتراع في الانتخابات الايرانية بسبب كثافة الاقبال تمديد مهلة الاقتراع في الانتخابات الايرانية بسبب كثافة الاقبال

الأكثر قراءة

اليوم الأسبوع الشهر

صاروخ باليتسي يمني يدك العاصمة السعودية الرياض

كيف تطرقت الصحافة العالمية إلى إقبال الشعب الإيراني على الانتخابات الرئاسية

القمّة العربيّة الأمريكية: كيف تفضحها تصريحات ترامب ضد الإسلام؟

روحانى يتصدر سباق انتخابات الرئاسة متقدما على رئيسي

سلام يفتقر إلى بنى تحتية

ترامب يبيع أسلحة للسعودية بقيمة 110 مليار دولار

ماذا تضمنت رسالة السيد نصر الله للرئيس روحاني؟

أمريكا تفرض عقوبات على 8 قضاة من أعضاء المحكمة العليا الفنزويلية

البيت الأبيض يباشر بدراسات لمواجهة احتمال عزل ترامب

رحيل زعيم حركة التغيير الكردستانية "غوران"

الرياض تتزين لعريسها "ترامب" وبلاد الحرمين تتنازل عن شريعتها أمام زوجته "ميلانيا"

انتي ميديا: تهانينا سيدي الرئيس ترامب، وشكراً على جرائم الحرب التي قمت بها

بعد صاروخ الرياض..الدفاعات اليمنية تسُقط طائرة من طراز f15 بنجران

الشعب الإيراني يُسطِّر ملحمةً تاريخية نموذجية: حين تتكامل الإرادة مع الإنتماء الوطني؟

10 طرق مثبتة علميا لتخفیف التوتر والضغط النفسي

معلومات خطيرة و مهمة حول أبو بكر البغدادي!

الرئيس المصري: مصر لن تستعيد عافيتها من دون سوريا

منظمات حقوقية تندد بالممارسات الهندية.. كشمير إلى الواجهة مجددا

الرياضة القوية تؤثر على عمر الإنسان

اعتصام البحرينيين أمام منزل آية الله قاسم يتجاوز الـ 325 يوماً

بعد زيارته الى واشنطن، اردوغان يعود خالي الوفاض

في يومهم الـ28.. الأسرى المضربين بسجون الإحتلال يحصدون حراكاً عالمياً

ترامب يبيع أسلحة للسعودية بقيمة 110 مليار دولار

هل سيتغير شكل الإنسان في المستقبل البعيد ويصبح "كائن سيبراني"؟!

إلى أي مدى أصبحت طرق الحل مسدودة في مباحثات جنيف؟!

الشعب الإيراني يُسطِّر ملحمةً تاريخية نموذجية: حين تتكامل الإرادة مع الإنتماء الوطني؟

جنرال اسرائيلي معروف: حزب الله قادر على اغلاق مجالنا الجوي

كيف علق بوتين على الهجوم الالكتروني

مسؤول بيت المال بداعش ينهب خليفته ويفرّ

الانتخابات الإيرانية.. حضور شعبي ملحمي يؤكد التمسك بإيران

الطيران الحربي السوري يغير على الحدود الاردنية وهذا ما استهدفه!

بالصور.. فتاة إيزيدية تتكلم في استراليا عن ويلات "عبودية داعش الجنسية"

بالصور.. ابنة ترامب تسبب ضجة كبيرة في السعودية

أمريكا وكوريا الشمالية: معالم المرحلة المقبلة

عاد من حيث أتى: دلالات طرد محافظ عدن الجديد إلى السعوديّة؟

بعد تهديد كيم جونغ اون لاسرائيل...وزراء صهاينة لليبرمان كفّ عن الثرثرة!

إغلاق السفارة الإسرائيلية في القاهرة: أسباب أمنيّة أم دوافع سياسيّة؟

من هو الشاب اللبناني الذي أثبت أن الكيان الصهيوني أوهن من بيت العنكبوت؟ + صور

المغامرة في الجنوب السوري: هل يخطئ الأردن كما أخطأت تركيا وينصاع لواشنطن؟

"التسونامي النووي" الذي سيغرق أمريكا؟

الرياض تتزين لعريسها "ترامب" وبلاد الحرمين تتنازل عن شريعتها أمام زوجته "ميلانيا"

معلومات خطيرة و مهمة حول أبو بكر البغدادي!

بالصور..اعتقال وليد جنبلاط على الحدود السورية اللبنانية

الخلاف السعوديّ الإماراتيّ: "الشرعيّة" باتت حكومة محتلّة!

مسؤول بيت المال بداعش ينهب خليفته ويفرّ

ملفات

إنتصار حلب

إنتصار حلب

الوقت- حلب بوابة الشمال السوري هي نفسها المنطقة التي رسم لها الإستكبار العالمي مخططات السقوط، بهدف ضرب وحدة الأراضي السورية الى جانب إضعاف النظام السوري وتفكيك بنية الدولة. ومع سقوط المشروع الغربي الخليجي في حلب، ترسَّخت النتائج العكسية في الميدان السوري. انتهى حُلم أمريكا وحلفائها، وخسرت الجماعات الإرهابية خسارة كبيرة على الصعيدين المادي والمعنوي. كل ذلك حصل، بالضربة القاضية التي وجهها الجيش السوري و حلفاؤه لأعداء الشعب السوري في أكبر معركة شهدتها سوريا.
تحريرالموصل

تحريرالموصل

الوقت- جماعة داعش الارهابیة بعد احتلال الموصل فی صیف عام 2014م جعلت هذه المدینة عاصمة لها. الان بعد انطلاق عملية تحرير الموصل اتحدت جمیع مکونات المحافظة و الشعب العراقی من الشیعة و السنة و الاکراد للقضاء علی الخلافة الزائفة لتنظیم داعش الارهابی و تحریر الموصل لبناء حياة جديدة. ان العراق مقبل على مرحلة جديدة متمثلة بالانتعاش السياسي عربيا مما قد يمهد العراق لشغل منصب القيادة العربية مستقبلا.
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

undefined
عن نبل والزهراء

عن نبل والزهراء

undefined
العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
المشهد اليمني

المشهد اليمني

شكل العدوان السعودي علي الشعب اليمني، منعطفاً في الصراع السياسي المعاصر...
داعش

داعش

إن ظهور التیار الداعشی فی منطقة الشرق الأوسط فی الأشهر القلیلة الماضیة وتحوله إلی أقوی نقاش سیاسی وعسکری فی المنطقة والعالم ، استرعی انتباه المحللین السیاسیین والأمنیین نحو الأبعاد الجئوسیاسیة والعسکریة ، وحملهم علی أنواع التحلیلات والمواقف تجاه منشأ هذا التیار الأصولی والعنیف . فهناک من یعتبر أن منشأ هذا التیار من الناحیة السیاسیة یعود إلی بلدان مثل المملکة العربیة السعودیة وقطر ، والبعض الآخر یری أنه ولید برنامج فتنوی صممته القوی الغربیة (الولایات المتحدة الأمیرکیة وبریطانیا) ، أو هو مؤامرة حاکها الکیان الصهیونی لتغییر النظام الجئوسیاسی فی الشرق الأوسط .
محور المقاومة

محور المقاومة

تعرضت المقاومة الإسلامیة - بسبب هذه الرغبة فی القیام بعملیاتها دون أی تنسیق أو مشارکة مع الفصائل العسکریة الأخری - إلی الاتهام حینًا بأنها "تحتکر المقاومة" لأغراض سیاسیة، وإلی إهمالها حینًا آخر جوانب الصمود والتنمیة الاجتماعیة التی تکمل الجانب العسکری فی المقاومة. وقد استطاعت المقاومة الإسلامیة أن تتجاوز هذه الاتهامات، وأن تفتح باب المشارکة للقوی الأخری غیر الإسلامیة التی ترغب فی مقاتلة الاحتلال دون أن تتخلی عن أطرها الخاصة التنظیمیة والأمنیة والعسکریة.
الکیان الاسرائیلی

الکیان الاسرائیلی

أبشع المجازر الإنسانیة ینفذها الکیان الصهیونی منذ إحتلاله للأراضی الفلسطینیة عام 1948 اثر وعد بلفور المشؤوم، وإنشائه دولة الإحتلال.
السلفیة

السلفیة

الدعوة الوهابیة التی ینتمی لها السلفیون فی مصر، شیخهم الأکبر ابن تیمیة، وزعیم الوهابیة الشیخ محمد بن عبد الوهاب. إن ابن تیمیة الشیخ الأکبر للسلفیة حوکم أکثر من مرة بتهمة الإساءة للذات الإلهیة کان آخرها عام 705 هجریة وتمت دعوته للتوبة بعد أن قرر الملک الناصر محمد بن قلاوون أن یناظره کوکبة من العلماء أکدوا، کما جاء بالرسالة، انحراف فکر ابن تیمیة". وکان هناک خلاف بین العلماء هل تاب ابن تیمیة قبل موته أم أنه مات علی سوء فکره، خاصة أن السلطان قلاوون وزع منشورا قرئ علی المنابر بإثبات ضلال فکر ابن تیمیة والتحذیر من اتباعه حتی لا یکون ذلک مسوغا لقتل معتنقی فکر ابن تیمیة".
الأکراد

الأکراد

الاعتقاد السائد هو ان الاکراد کانوا یعتنقون الدین الزردشتی قبل ظهور الاسلام ولکن قبل ظهور.. النبی زردشت.. الکورد کبقیه اقوام المنطقه کانوا یعبدون العناصر الطبیعیه مثل.. الشمس.. القمر.. النجوم.. وغیره . بعض الموئرخین یعتقدون ان الکورد کانوا مسیحیین لان فی اواخر القرن الرابع المیلادی عندما اعتنق الرومان المسیحیه قاموا بحملات تبشیریه لهذا الدین فی منطقه ارمینیا مرورا ب کوردستان عبر سوریا . هذا یعنی ان الکورد کانوا مسیحیین قبل ظهور الاسلام . قبول هذا الاعتقاد یجعلنا ب موقع الشک لان اکثر المسیحیین الموجودین فی کوردستان هم لیسوا من عرق کوردی واکثرهم .. اشوریین.. وموجودین فی بعض القری و المدن ولکن بصورت اقلیه وبخصوص المناطق الکوردیه بین ایران والعراق .
الصحوة الإسلامیة

الصحوة الإسلامیة

دعا قائد الثورة الاسلامیة آیة الله السید علی الخامنئی علماء الامة الی الاضطلاع بمسؤولیاتهم فی الظروف الحالیة التی تواجهها الامة الاسلامیة وأن یسدّوا الطریق أمام الاختراق بفطنة ودقة متناهیة وبمعرفة أسالیب العدوّ الخادعة وحیله ، وأن یحبطوا مکائده.
الاخوان المسلمون

الاخوان المسلمون

الوهابیون السعودیون أم الإخوان المصریون؟ کثیر من لیبرالیی السعودیة یرجعون فکرة التشدد السائد بالسعودیة إلی مجیء الإخوان المسلمین المنبوذین من أنظمتهم العربیة للحیاة فی الجزیرة العربیة، باستقبال سعودی یبدو أنه لم یخطط لتبعات ذلک الاحتضان. منحت الدولة هؤلاء الإخوان مناصب تعلیمیة وأکادیمیة وإعلامیة. منحوا الحق بالتحکم فی أفکار الأجیال الناشئة والحق ببلورتها بحسب میولهم الفکریة والدینیة وکان منهم علی سبیل المثال علی الطنطاوی وسید قطب ومناع القطان وغیرهم کثیر جداً.
القاعدة

القاعدة

ان أصل کلمه القاعدة یرجع إلی تأسیس أبو عبیدة البنشیری لمعسکرات تدریب للمجاهدین لمقاومه الاحتلال الروسی لأفغانستان أطلق علیها اسم معسکرات التدریب بالقاعدة. کما یری بعض الباحثین أن القاعدة تشکلت فی 11 أغسطس 1988، فی اجتماع عدد من قادة تنظیم الجهاد الإسلامی المصری مع أسامة بن لادن، کما یشیر بعض الباحثین إلی انه وفی أبریل 2002، أصبح اسم التطیم "قاعدة الجهاد". المرجعیة الوهابیة لتنظیمات القاعدة - الجزء الأول کتائب عبدالله عزّام بات ملحوظاً نزوع القاعدة نحو الإنغماس فی النزاعات المحلیة فی أکثر من بلد عربی وإسلامی، وقد واجهت، أی القاعدة، فی السنوات الأخیرة إتهامات بالضلوع فی مؤامرات خارجیة أو التواطؤ مع أنظمة طالما وصمتها بـ (الکفر) أو الموالیة للکفار من الیهود والنصاری، بحسب الأدبیات القاعدیة- الکراهیة الدینیة، الطائفیة، والتحریض علی القتل-
طالبان

طالبان

نبذة مختصرة عن عقائد أمارة طالبان الإسلامیة.لم یکن التطرف و التکفیر ولید لعصر الحاضر و مختص بما نراه الیوم فی بعض المواقع الاسلامیة من قتل و أبادة و تنکیل علی الهویة، للحد الذی لم یسلم حتی الموتی من اصحاب هذا الفکر.فصار تهدیم المزارات و نبش قبور اصحابها سنّة یتقرب البعض بها الی الله و جزءاً اساسیاً من تعالیم هذه الجماعة، بل هو الأصل فیها... فالتکفیر و التطرف و القتل بدأ منذ القرن الاول لظهور الاسلام و استلام من هم غیر مؤهلین لقیادة زمام الامة... فتحولت الرحمة المحمدیة و السماحة العلویة الی بقر بطون و اغتیالات و قطع رووس، و کان أول من اسس لها الخوارج و بنوأمیة...و الحقیقة هی ان المنهج الخارجی، لم یشکل خطراً علی الامة و طریقة تعاملها مع الحقائق الدینیة و واقع المسلمین، لأن الجمیع فی الامة متفقون تجاه الخوارج و الموقف منهم، للحد الذی یرمی المتطرفون و التکفیریون الیوم بوصفهم بالخوارج الجدد و هم یرفضون مثل هذا الوصف.لکن الخطر جاء من المنهج الاموی
New node

New node

alwaght.com
تقارير

حيوانات مذهلة انقرضت؛ سنستعيدها قريباً (الجزء الثاني)

السبت 23 شعبان 1438
 
 
 
 
 
حيوانات مذهلة انقرضت؛ سنستعيدها قريباً (الجزء الثاني)

مواضيع ذات صلة

حيوانات مذهلة انقرضت؛ سنستعيدها قريباً (الجزء الأول)

Zoom In Font Zoom Out Font

الوقت- سبق لنا وعرضنا لكم في الجزء الأول من التقرير عدد من الحيوانات المنقرضة التي يعمل العلماء والباحثون على إعادة استنساخها، لنراها مجدداً في حياتنا هذه، منها التي انقرضت منذ زمن ومنها ما انقرض منذ فترة قصيرة. إليكم باقي القائمة:

المواس (الأنواع المنقرضة منه)

كما ذكرنا سابقاً فعلماء الأحياء والبيولوجيا مفتونون بفكرة إعادة إحياء بعض الحيوانات التي انقرضت بسبب البشر من خلال استنساخها مجدداً، وهذا النوع من الطيور واحد هذه الحيوانات التي يعمل اليوم على استرجاعها.

ويذكر أنه في نيوزيلندا القديمة قام السكان الأوائل في تلك المنطقة بمطاردة طيور الماو وقتلها من أجل أكل لحومها، فيما كان جلدها وريشها يستخدمان لصناعة الملابس بينما تستعمل عظامها كحلي ومجوهرات للزينة. ولكثرة صيدها تم القضاء على هذه الطيور الكبيرة القادرة على الطيران في أوائل القرن الثالث عشر. ولم يكن الانسان أنذاك على علم بالنظم الإيكولوجية والبيئية كما علماءنا المختصون اليوم فلم يبالي أو يضع قواعد لاصطياد هذه الطيور النادرة.

نمر التسمانيا

نمر التسمانيا المعروف أيضا باسم ثيلاسين انقرض بسبب عوامل بشرية وأعلن ذلك رسمياً في عام 1936. حين شق المستوطنين الأوروبيين طريقهم إلى أستراليا في الـ 1800، وعندما رأوا نمر التسمانيا اعتبروه خطراً عليهم فأخذوا بصيده للتخلص من الآفات والأمراض التي قد يجلبها!، وفي نهاية المطاف، قتل آخر ثيلاسين وهو محجوز في قفص من قبل الانسان.

على الرغم من أن الحيوان لا يشكل تهديدا حقيقياً على البشر، إلا انه فاجأ الأوروبيين كثيراً مثل تفاجئهم بحيوان خلد الماء وصوته العالي في تلك المنطقة. إذ كان رأسه كالذئب، فيما كان جسمه مخطط كالنمر، وكان لديه ذنب مائل للأسف. وآخر ثيلاسين تم حفظه في وعلاء مليء بالكحول منذ عام 1866، وما زال العلماء لديهم جرو منه محفوظ في زجاجة مليئة بالكحول، وسيستخلص الحمض النووي الذي يمكن زراعته من هذا الجرو ليستنسخ لاحقاً.

رينو الصوفي

يعود الرينو الصوفي أو وحيد القرن الصخري إلى نفس الفترة الزمنية التي تواجد فيها النمر المسنن تقريباً. وفي عام 2015 وجد رجل أعمال جثة لوحيد قرن صوفي كان قد دفن في الثلج منذ 12،000 سنة بتقدير العلماء وما زال بحالة جيدة بسبب البرودة الدائمة في تلك المنطقة.

أقرب حيوان حي من الكركدن أو الرينو الصوفي هو رينو سوماتران الذي هو الآخر وللأسف مهدد بالانقراض. لذلك هناك عائق امام تلقيح هذا الحيوان وانتظار فترة حمله كلها أو حتى إيجاد الأم المناسبة التي ستحمل الجنين المستنسخ وهو كل ما يحتاجه العلماء لإعادة هذا الحيوان مرة أخرى لذا يعمل على دراسة الأمر بكل دقة وروية.

النمر سيبر المسنن

وهو مشهور بشخصية دييغو من أفلام العصر الجليدي، ونعم كما في الفيلم فهو يخيف الجميع. يقال أنه وجد قبل 55 مليون سنة وتعتبر قطط سيبر المسننة من الحيوانات الآكلة للحوم، ولها انياب ممدودة من الفك العلوي نزولاً، وفي بعض انواع السيبر يصل طول هذه الأنياب الى 50 سنتيمتر، وبنية جسمه تشبه بنية الدب الى حد بعيد.

أما لماذا يريد العلماء استعادة هذا الحيوان يبقى السؤال الحقيقي والأهم رغم أنه يعود في تواجده على الأرض إلى العصر الجليدي!، ويقدر بأنه انقرض خلال فترة الانقراض الرباعي التي شملت تغير مناخ الأرض. وذكر أن هناك أحفوريات من هذه الثدييات في المتاحف مثل " La Brea Tar Pits" في لوس انجليس والتي يمكن استخدامها لاستعادة هذا النمر من عصر بليستوسين.

بيجي دلفين النهر

تواجد دولفين النهر بيجي في نهر اليانغتسى في الصين حتى عام 2002. وهو أول نوع من الدلافين التي تعرضت للانقراض بسبب أنشطة البشر، كما انه من بين أكبر الثدييات التي انقرضت مؤخراً. هناك ادعاءات متضاربة ومختلفة حول هذا النوع من الحيتان أو الدلافين إذ تشير إحدى الأبحاث إلى أن اثنين منها لا تزالان على قيد الحياة، في واقع الأمر تم ذكر بعض المشاهدات لهذين الدلفينين في تقارير صحفية.

لذا يعتبر البعض أنه لا يجب الاستعجال في استنساخ هذا النوع الان. ومع ذلك، لم يتم التحقق بشكل قطعي من وجود هذين الدولفينين اللذان تم الإبلاغ عنهما من قبل صحيفة الجارديان. وتعتبر بعض الدراسات أنه وبسبب احتمال انقراضها الوشيك أو القريب، فإن استخلاص الحمض النووي الان قد يجعل عملية الاستنساخ أسهل لاحقاً.

الحمام الزاجل

تم استخدام الحمام لنقل الرسائل إلى أماكن بعيدة بسبب تمتعها بحس ملاحي رائع. ومع تقدم التكنولوجيا، وجد البشر وسائل أخرى لنقل الرسائل ودور الحمام كان يقتصر على "ارسال رسائل الحب في الرسوم المتحركة والأفلام" وبعد ذلك جاء الجزء المحزن فقد تواجد هذا الحمام بكثرة في امريكا الشمالية، فمع قدوم البشر والتوسع السكاني هناك قطعت الغابات وقلت المساحات الخضراء، فلم تعد تجد هذه الطيور مأوى لها، فضلاً عن ذلك تم صيدها بشكل عشوائي من قبل البشر بهدف بيعها وأكل لحومها، كما حبس هذا الحمام في الأقفاس لجمال ريشه وتم صيده لممارسة رياضة الصيد.

"مارثا" كانت آخر حمامة زاجلة ماتت في حديقة حيوان سيكيناتي في عام 1914. ويعتبر العلماء أنه وباستعادة هذا النوع من الحمام سيتحسن التدرج والترتيب البيئي في أمريكا الجنوبية ويضيف جمالاً على طبيعتها، لذا تعمل المؤسسات والمنظمات البيئية على توفير الظروف الملائمة لإعادة استنساخ هذا الطائر وإعادته مرة أخرى.

الجدير بالذكر أنه محزن جداً أن نرى بعض الأنواع المنقرضة المذكورة في هذه القائمة أو في التقرير السابق تنتمي إلى عصرنا وربما كنا قد رأيناها في هذه الحياة، ولا بد لذلك أن يدق ناقوس الخطر فيما يتعلق بحفظ الحيوانات والنباتات والحيوانات الضخمة والنادرة كي لا تنقرض هي الأخرى.

إعداد: محمد حسن قاسم

new_alwght ArabicAlwaght ArabicAlwaght
 
 
 
 

كلمات مفتاحية :

حيوانات انقرضت حيوانات انقرضت سنستعيدها

التعليقات
الاسم :
البريد الالكتروني :
* النص :
إرسال

ألبوم صور وفيدئو

ألبوم صور

فيديوهات

اللعبة الأخيرة في الموصل وإنقاذ المدن المنكوبة من داعش
أكثر من 200،000 شخص في هونغ كونغ يعيشون في بيوت كالتابوت
اسبانيا تعتقل أشخاصا يشتبه أنهم على صلة بتنظيم داعش
المساكن المؤقتة لأهالي كفريا والفوعة الذين أصيبوا بالتفجير
اللعبة الأخيرة في الموصل وإنقاذ المدن المنكوبة من داعش

اللعبة الأخيرة في الموصل وإنقاذ المدن المنكوبة من داعش

اشتباكات بين أنصار أردوغان ومعارضيه أمام السفارة التركية في واشنطن
شهيد ومصابين في هجوم للقوات السعودية على القطيف
قصص انقاذ العوائل من بطش داعش واجلائهم في بادوش في هذا الفيديو
من تشييع شهداء الفوعة وكفريا في منطقة السيدة زينب (ع) في ريف دمشق