حيوانات مذهلة انقرضت؛ سنستعيدها قريباً (الجزء الأول)

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  الجمعة 22 شعبان 1438
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إنتصار حلب

إنتصار حلب

الوقت- حلب بوابة الشمال السوري هي نفسها المنطقة التي رسم لها الإستكبار العالمي مخططات السقوط، بهدف ضرب وحدة الأراضي السورية الى جانب إضعاف النظام السوري وتفكيك بنية الدولة. ومع سقوط المشروع الغربي الخليجي في حلب، ترسَّخت النتائج العكسية في الميدان السوري. انتهى حُلم أمريكا وحلفائها، وخسرت الجماعات الإرهابية خسارة كبيرة على الصعيدين المادي والمعنوي. كل ذلك حصل، بالضربة القاضية التي وجهها الجيش السوري و حلفاؤه لأعداء الشعب السوري في أكبر معركة شهدتها سوريا.
تحريرالموصل

تحريرالموصل

الوقت- جماعة داعش الارهابیة بعد احتلال الموصل فی صیف عام 2014م جعلت هذه المدینة عاصمة لها. الان بعد انطلاق عملية تحرير الموصل اتحدت جمیع مکونات المحافظة و الشعب العراقی من الشیعة و السنة و الاکراد للقضاء علی الخلافة الزائفة لتنظیم داعش الارهابی و تحریر الموصل لبناء حياة جديدة. ان العراق مقبل على مرحلة جديدة متمثلة بالانتعاش السياسي عربيا مما قد يمهد العراق لشغل منصب القيادة العربية مستقبلا.
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

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عن نبل والزهراء

عن نبل والزهراء

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العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
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الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
المشهد اليمني

المشهد اليمني

شكل العدوان السعودي علي الشعب اليمني، منعطفاً في الصراع السياسي المعاصر...
داعش

داعش

إن ظهور التیار الداعشی فی منطقة الشرق الأوسط فی الأشهر القلیلة الماضیة وتحوله إلی أقوی نقاش سیاسی وعسکری فی المنطقة والعالم ، استرعی انتباه المحللین السیاسیین والأمنیین نحو الأبعاد الجئوسیاسیة والعسکریة ، وحملهم علی أنواع التحلیلات والمواقف تجاه منشأ هذا التیار الأصولی والعنیف . فهناک من یعتبر أن منشأ هذا التیار من الناحیة السیاسیة یعود إلی بلدان مثل المملکة العربیة السعودیة وقطر ، والبعض الآخر یری أنه ولید برنامج فتنوی صممته القوی الغربیة (الولایات المتحدة الأمیرکیة وبریطانیا) ، أو هو مؤامرة حاکها الکیان الصهیونی لتغییر النظام الجئوسیاسی فی الشرق الأوسط .
محور المقاومة

محور المقاومة

تعرضت المقاومة الإسلامیة - بسبب هذه الرغبة فی القیام بعملیاتها دون أی تنسیق أو مشارکة مع الفصائل العسکریة الأخری - إلی الاتهام حینًا بأنها "تحتکر المقاومة" لأغراض سیاسیة، وإلی إهمالها حینًا آخر جوانب الصمود والتنمیة الاجتماعیة التی تکمل الجانب العسکری فی المقاومة. وقد استطاعت المقاومة الإسلامیة أن تتجاوز هذه الاتهامات، وأن تفتح باب المشارکة للقوی الأخری غیر الإسلامیة التی ترغب فی مقاتلة الاحتلال دون أن تتخلی عن أطرها الخاصة التنظیمیة والأمنیة والعسکریة.
الکیان الاسرائیلی

الکیان الاسرائیلی

أبشع المجازر الإنسانیة ینفذها الکیان الصهیونی منذ إحتلاله للأراضی الفلسطینیة عام 1948 اثر وعد بلفور المشؤوم، وإنشائه دولة الإحتلال.
السلفیة

السلفیة

الدعوة الوهابیة التی ینتمی لها السلفیون فی مصر، شیخهم الأکبر ابن تیمیة، وزعیم الوهابیة الشیخ محمد بن عبد الوهاب. إن ابن تیمیة الشیخ الأکبر للسلفیة حوکم أکثر من مرة بتهمة الإساءة للذات الإلهیة کان آخرها عام 705 هجریة وتمت دعوته للتوبة بعد أن قرر الملک الناصر محمد بن قلاوون أن یناظره کوکبة من العلماء أکدوا، کما جاء بالرسالة، انحراف فکر ابن تیمیة". وکان هناک خلاف بین العلماء هل تاب ابن تیمیة قبل موته أم أنه مات علی سوء فکره، خاصة أن السلطان قلاوون وزع منشورا قرئ علی المنابر بإثبات ضلال فکر ابن تیمیة والتحذیر من اتباعه حتی لا یکون ذلک مسوغا لقتل معتنقی فکر ابن تیمیة".
الأکراد

الأکراد

الاعتقاد السائد هو ان الاکراد کانوا یعتنقون الدین الزردشتی قبل ظهور الاسلام ولکن قبل ظهور.. النبی زردشت.. الکورد کبقیه اقوام المنطقه کانوا یعبدون العناصر الطبیعیه مثل.. الشمس.. القمر.. النجوم.. وغیره . بعض الموئرخین یعتقدون ان الکورد کانوا مسیحیین لان فی اواخر القرن الرابع المیلادی عندما اعتنق الرومان المسیحیه قاموا بحملات تبشیریه لهذا الدین فی منطقه ارمینیا مرورا ب کوردستان عبر سوریا . هذا یعنی ان الکورد کانوا مسیحیین قبل ظهور الاسلام . قبول هذا الاعتقاد یجعلنا ب موقع الشک لان اکثر المسیحیین الموجودین فی کوردستان هم لیسوا من عرق کوردی واکثرهم .. اشوریین.. وموجودین فی بعض القری و المدن ولکن بصورت اقلیه وبخصوص المناطق الکوردیه بین ایران والعراق .
الصحوة الإسلامیة

الصحوة الإسلامیة

دعا قائد الثورة الاسلامیة آیة الله السید علی الخامنئی علماء الامة الی الاضطلاع بمسؤولیاتهم فی الظروف الحالیة التی تواجهها الامة الاسلامیة وأن یسدّوا الطریق أمام الاختراق بفطنة ودقة متناهیة وبمعرفة أسالیب العدوّ الخادعة وحیله ، وأن یحبطوا مکائده.
الاخوان المسلمون

الاخوان المسلمون

الوهابیون السعودیون أم الإخوان المصریون؟ کثیر من لیبرالیی السعودیة یرجعون فکرة التشدد السائد بالسعودیة إلی مجیء الإخوان المسلمین المنبوذین من أنظمتهم العربیة للحیاة فی الجزیرة العربیة، باستقبال سعودی یبدو أنه لم یخطط لتبعات ذلک الاحتضان. منحت الدولة هؤلاء الإخوان مناصب تعلیمیة وأکادیمیة وإعلامیة. منحوا الحق بالتحکم فی أفکار الأجیال الناشئة والحق ببلورتها بحسب میولهم الفکریة والدینیة وکان منهم علی سبیل المثال علی الطنطاوی وسید قطب ومناع القطان وغیرهم کثیر جداً.
القاعدة

القاعدة

ان أصل کلمه القاعدة یرجع إلی تأسیس أبو عبیدة البنشیری لمعسکرات تدریب للمجاهدین لمقاومه الاحتلال الروسی لأفغانستان أطلق علیها اسم معسکرات التدریب بالقاعدة. کما یری بعض الباحثین أن القاعدة تشکلت فی 11 أغسطس 1988، فی اجتماع عدد من قادة تنظیم الجهاد الإسلامی المصری مع أسامة بن لادن، کما یشیر بعض الباحثین إلی انه وفی أبریل 2002، أصبح اسم التطیم "قاعدة الجهاد". المرجعیة الوهابیة لتنظیمات القاعدة - الجزء الأول کتائب عبدالله عزّام بات ملحوظاً نزوع القاعدة نحو الإنغماس فی النزاعات المحلیة فی أکثر من بلد عربی وإسلامی، وقد واجهت، أی القاعدة، فی السنوات الأخیرة إتهامات بالضلوع فی مؤامرات خارجیة أو التواطؤ مع أنظمة طالما وصمتها بـ (الکفر) أو الموالیة للکفار من الیهود والنصاری، بحسب الأدبیات القاعدیة- الکراهیة الدینیة، الطائفیة، والتحریض علی القتل-
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طالبان

نبذة مختصرة عن عقائد أمارة طالبان الإسلامیة.لم یکن التطرف و التکفیر ولید لعصر الحاضر و مختص بما نراه الیوم فی بعض المواقع الاسلامیة من قتل و أبادة و تنکیل علی الهویة، للحد الذی لم یسلم حتی الموتی من اصحاب هذا الفکر.فصار تهدیم المزارات و نبش قبور اصحابها سنّة یتقرب البعض بها الی الله و جزءاً اساسیاً من تعالیم هذه الجماعة، بل هو الأصل فیها... فالتکفیر و التطرف و القتل بدأ منذ القرن الاول لظهور الاسلام و استلام من هم غیر مؤهلین لقیادة زمام الامة... فتحولت الرحمة المحمدیة و السماحة العلویة الی بقر بطون و اغتیالات و قطع رووس، و کان أول من اسس لها الخوارج و بنوأمیة...و الحقیقة هی ان المنهج الخارجی، لم یشکل خطراً علی الامة و طریقة تعاملها مع الحقائق الدینیة و واقع المسلمین، لأن الجمیع فی الامة متفقون تجاه الخوارج و الموقف منهم، للحد الذی یرمی المتطرفون و التکفیریون الیوم بوصفهم بالخوارج الجدد و هم یرفضون مثل هذا الوصف.لکن الخطر جاء من المنهج الاموی
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تقارير

حيوانات مذهلة انقرضت؛ سنستعيدها قريباً (الجزء الأول)

الجمعة 22 شعبان 1438
 
 
 
 
 
حيوانات مذهلة انقرضت؛ سنستعيدها قريباً (الجزء الأول)
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الوقت- يعمل العلماء بمختلف مجالاتهم على اكمال عملية الاستنساخ وتطويرها لتصبح متكاملة وخالية من النواقص الخلقية الخارجية أو الداخلية، بالإضافة إلى ذلك هناك جهد يبذل من أجل الحفاظ على الحمض النووي لبعض الحيوانات التي تسبب الانسان في انقراضها والتي يراد اعادة استنساخها وتواجدها من جديد.

فهل يستطيع الانسان إعادة هذه الحيوانات لينشأ حديقة الحيوانات الفريدة هذه؟ وهل فيلم "Jurassic Park" كان تصور للمستقبل عندما اعد لأول مرة منذ 100 عام خلت؟ وهل سيتمكن العلماء من إعادة النمر المسنن؟ وهل سنعيد حيوانات العصر الجليدي مرة أخرى لنعيش تلك الفترة من جديد؟

فيما يلي عدد من الحيوانات المنقرضة التي عمل العلماء على اعادة استنساخها من خلال حمضها النووي الذي استخرج من بقايا الأحفوريات والمتحجرات:

1.الماموث الصوفي

من منا لا يريد أن يحب أن يعيش مرحلة العصر الجليدي مرة أخرى ويرى تلك الحيوانات التي رأيناها في فيلم "ice age" بأجزائه الأربع. الماموث أحد تلك الحيوانات (الحيوان بالصورة) وبحسب رأي العلماء انقرض منذ الاف السنين بسبب الظروف المناخية  بشكل أساسي أكثر منه بسبب الصيد، وكان آخر مكان عاش فيه هو القطب الشمالي وقد استنتج ذلك من خلال بقايا عظام الماموث التي اكتشفت.

ويعمل العلماء في أمريكا الشمالية وسيبيريا على تطوير الحمض النووي "الجينوم" الذي يعود لهذا الحيوان من أجل استنساخه مجدداً وإعادته إلى هذا الكوكب من جديد. ويعتبر الماموث من أكثر الحيوانات المنقرضة إثارة للإهتمام من أبناء جنسه، واللافت أن الفيلة الآسيوية هي الأقرب له من حيث الشكل والمواصفات ويتم استخدامها لإعادة الماموث للحياة مجدداً.

2.بوكاردو أو الوعل الايبيري

أدى الصيد والتدمير التدريجي لمواطنها إلى انقراض الـ "إيبكس" أو "الماعز الجبلية" في عام 2000. عاش هذا النوع من الحيوانات في الجبال الإسبانية قبل دخول الإنسان إلى تلك المنطقة الطبيعة الأمر الذي تسبب في انقراض هذه الفصيلة لاحقاً.

ومع ذلك، فإن هذا الحيوان هو الأول الذي تم استنساخه بنجاح في عام 2009. حيث نجح العلماء في نهاية المطاف في وضع جنين مخصب في إحدى إناث الماعز التي استطاعت انجاب ماعز جبلي بعد فترة حمل طبيعية وكاملة. ولكن رئتيه لم تنموان بشكل صحيح وأدى هذا الخلل إلى وفاة الحيوانات المستنسخة بعد بضع دقائق من ولادتها. وبعد تحقيق هذا الانجاز غير المكتمل لا زال العلماء يعملون على تطوير تجربة أخرى ومعالجة المشكلة السابقة ولكن لا نتائج حتى الآن.

3.طائر الدودو - الحيوان المنقرض الأكثر شهرة

لقد كبرنا ونحن نسمع المثل القائل "ميت كالـ دودو" بإعتبار أنهفي ذلك الوقت لم يكن هناك أمل في استرجاعه. واليوم وضعنا طائر الدودو في المرتبة الثالثة في هذه القائمة بسبب اقتراب إستعادة هذا النوع من الطيور المنقرضة.

انقراض الدودو ارتبط بشكل مباشر بوصول المستوطنين الهولنديين لتلك البلاد حين أقاموا في جزيرة موريشيوس في المحيط الهندي. ومع حلول القرن السابع عشر قام المستوطنون الهولنديون بالقضاء على هذا الطائر. وتزامن ذلك مع نمو التجارة باطراد في تلك النواحي حيث ظهرت أسماء جزر مثل جزر التوابل و فاسكو دا غاما في كتابات المؤرخين العالميين.

وكان لقدوم المستوطنون أيضاً أثر غير مباشر في انقراض هذا الطائر وذلك بجلبهم أنواع حيوانات جديدة معهم كالخنازير والجرذان التي نشرت الأمراض وقضت أيضاً على بيض الدودو المحبب لها.  وكانت عملية اعادة هذا الطائر للحياة مرة أخرى مجرد كلام حتى تم العثور على هيكل عظمي لإحدى هذه الطيور واستخلص منها حمضه النووي.

4.الضفدع المَعدي " Gastric-brooding Frog"

قد لا يبدو هذا الحيوان ذا أهمية ما إذ انه مجرد ضفدغ كباقي أبناء جنسه، إلا أنه في الواقع مثير للاهتمام بشكل كبير، وذلك نظراً للطريقة التي يتكاثر بها هذا النوع من الضفادع، إذ أن البيض يوضع ليلقح خارج الجسم من الذكر لتأتي الاناث مرة أخرى وتبتلعها وتحتفظ بها في داخلها لأسابيع وبعد ذلك تفقص الضفادع الصغيرة وتخرجها من فمها!..

وهذا الأمر مدهش حقاً، فهذه الطريقة تشبه طريقة "أطفال الأنبوب" الذي يولدون من تلقيح خارجي ومن ثم يزرعون في رحم الانثى. ويقال أن العلماء والأطباء الذي طوّروا فكرة طفل الأنبوب كانوا قد استلهموا الفكرة من هذا الضفدع.

أما عن سبب انقراضه فبعض الفرضيات تقول بأن ذلك حدث بسبب قلة الغذاء وبعض البكتيريا القاتلة وانخفاض مساحات الغابات والتغيير المناخي بشكل أساسي. ويعمل الآن جمع من أساتذة جامعة نيو ساوث ويلز على إعادة هذه الضفادع إلى الحياة وقد بلغوا حداً من النجاح في تربية جنين من هذا الضفادع.

ترقبوا بقية القائمة في الجزء الثاني من التقرير..

إعداد: محمد حسن قاسم

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حيوانات منقرضة حيوانات منقرضة سنستعيدها

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