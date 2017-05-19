ارهابيو داعش يرتكبون مجزرة كبيرة شرق مدينة السلمية السورية

الوقت- أكدت مصادر محلية سورية، الخميس، أن تنظيم داعش الإرهابي ارتكب مجزرة بحق الأهالي راح ضحيتها العديد من الشهداء والجرحى في قرية عقارب الصافية شرق مدينة سلمية بنحو 17 كم.

وأضافت المصادر بحسب وكالة الأنباء الرسمية السورية، سانا، إن مجموعات إرهابية من تنظيم داعش هاجمت بأعداد كبيرة الأهالي في قرية عقارب الصافية فجر اليوم واقتحمت عددا من المنازل المنتشرة على الأطراف الجنوبية للقرية قبل أن تتدخل وحدات الجيش والقوات المسلحة ومجموعات الدفاع الشعبية وتمنعهم من الدخول إلى وسط القرية.

وأشارات المصادر، أن وحدات من الجيش بالتعاون مع مجموعات الدفاع الشعبية خاضت فجر اليوم اشتباكات عنيفة مع مجموعات إرهابية تابعة لتنظيم “داعش” تسللت من الجهة الجنوبية لقرية عقارب الصافية، مؤكدةأن الاشتباكات انتهت بإيقاع العديد من القتلى والمصابين بين صفوف المجموعات الإرهابية وإجبار باقي أفرادها على الفرار باتجاه عمق البادية.

بدوره أكد مدير مشفى سلمية الوطني الدكتور نوفل سفر "وصول المزيد من جثامين الشهداء بعد ظهر اليوم إلى المشفى"، مبينا أن "عدد الجثامين بلغ 52 بينهم 15 طفلا من 3 سنوات إلى 13 سنة".

وذكر مدير المشفى أن عدد الجرحى الذين استقبلهم المشفى من قرية عقارب الصافية زاد على 100 جريح أغلبهم من الأطفال والنساء.

وتقع قرية عقارب الصافية على أطراف بادية مدينة سلمية حيث تنتشر في القرى المجاورة لها مجموعات إرهابية من تنظيم داعش تهاجم الأهالي وتسطو على منازلهم وترتكب المجازر بحقهم.