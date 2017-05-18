السيارة الطائرة باتت حقيقة

الوقت- طالما علقنا في زحمات السير الخانقة وتمنينا لو يمكننا الطيران فوق كل هذه السيارات للوصول سريعاً لعملنا أو جامعتنا أو أي وجهة أخرى، وبات اليوم هذا الحلم حقيقة وشيكة الحصول، حيث أقامت مؤسسات الدراسات الواعدة الروسية مسابقة لبناء أول سيارة رباعية الدفع وطائرة في نفس الوقت.

واستقرت المنافسة على في هذه المسابقة على شركة ناشئة بعد أن بدأت بين 61 طلب لشركات ناشئة مختلفة، وتحمل الشركة الفائزة اسم "بروم سيرفيس" ومقرها في مدينة ايسترا قرب موسكو، وحلت في المرتبة الثانية شركة "فلاش ام".

وفي النتيجة النهائية وبعد فوز هاتين الشركتين سيتم توقيع اتفاق معهما من قبل المؤسسة المنظمة للمسابقة من أجل تصميم "طائرة رباعية الدفع" على مدى ثلاثة أعوام ابتداءاً من 2018 والجدير بالذكر أن التكلفة العام للمشروع ستبلغ حوالي 60 ألف دولار.

وعن هذا الموضوع صرح مسؤول في المؤسسة قائلاً: "إن العربة الطائرة ستخصص لنقل الحمولة والركاب بوزن 100-1000 كيلوغرام، حيث بإمكانها الإقلاع من مطار لا يزيد طوله وعرضه عن 50 متر. ويتوقع أن تستخدم العربة الطائرة لتنفيذ عمليات الإنقاذ."