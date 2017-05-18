معلومات خطيرة و مهمة حول أبو بكر البغدادي!

الوقت- استطاعت قوات الجيش العراقي من القاء القبض على قياديا كبيرا من "داعش"، وهو مقرب من زعيم التنظيم الارهابي ابو بكر البغدادي، ة الذي أدلى بمعلومات "مهمة وخطيرة" عن أبو بكر ومخططات التنظيم لاستهداف مدن عراقية.

و بحسب ضابط كبير في الجيش العراقي حقق مع الارهابي في محافظة نينوى بشمال العراق، قوله إن "قوة أمنية، بعد معلومات استخبارية دقيقة، تمكنت من اعتقال الإرهابي المدعو "خ. ش"، وهو أحد القياديين المقربين من البغدادي، بالساحل الأيمن من مدينة الموصل، حيث أدلى بمعلومات مهمة عن عصابات داعش الإرهابية وخططهم وتحركاتهم في الساحل الأيمن وبعض نوايا البغدادي وخلاياه النائمة في مدينة بغداد والتي أحبطتها القوات الأمنية والأجهزة الاستخبارية".

وأضاف الضابط، أن "المعتقل أدلى بمعلومات غاية في الأهمية والخطورة مكنت القوات الأمنية من الوصول إلى المطلوبين وأماكن تواجدهم وأحبطت عمليات إرهابية كادت أن تقع في بعض المدن العراقية".

هذا وتشهد محافظة نينوى عمليات عسكرية واسعة النطاق لاستعادة السيطرة على ما تبقى من الساحل الأيمن من مدينة الموصل الذي يمثل آخر معقل لتنظيم "داعش" في المدينة.