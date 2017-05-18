مئات وسائل الاعلام العالمية ستغطي الانتخابات الرئاسية الايرانية

الوقت- أعلنت وزارة الارشاد الايرانية، الخميس، أن أكثر من 500 صحفي من عشرات البلدان سيغطون الانتخابات الرئاسية الايرانية المقررة يوم غد الجمعة.

وكشفت الدائرة العامة لوسائل الاعلام الاجنبية، أنه تم إصدار التأشيرات لـ252 مراسلا وإعلاميا من 119 وسيلة اعلامية مختلفة تابعة لـ42 بلدا في العالم، ما يشير الى نمو بنسبة 35 بالمائة مقارنة مع الدورة السابقة من الانتخابات الرئاسية قبل أربعة أعوام.

بالاضافة الى هذا العدد، فإن هناك 318 مراسلا وإعلاميا اجنبيا مقيما فيايران يعملون لصالح 156 وسيلة اعلامية من 31 بلدا، وبالمجموع ومع حذف وسائل الاعلام والدول المشتركة، فإن 570 مراسلا وإعلاميا يعملون لـ245 وسيلة إعلامية تابعة لـ42 بلدا يقومون بتوفير التغطية الاعلاميةعن كثب للاخبار المرتبطة بالانتخابات الرئاسية وانتخابات المجالس البلدية في ايران.

وتشمل وسائل الاعلام المشاركة في التغطية: 44 وكالة انباء، و144 شبكةاذاعة وتلفزة، و71 صحيفة ومجلة، و14 مؤسسة للتصوير، مواقعاخبارية من دول: جمهورية اذربيجان، ألبانيا، النمسا، اسبانيا، استراليا، سلوفينيا، افغانستان، المانيا، الامارات العربية المتحدة، الولايات المتحدةالاميركية، بريطانيا، ايطاليا، البحرين، بلجيكا، باكستان، تركيا، الصين، الدنمارك، روسيا، رومانيا، اليابان، سوريا، السويد، سويسرا، العراق، سلطنة عمان، فرنسا، فلسطين، قطر، كوريا الشمالية، كوريا الجنوبية، كندا، كولومبيا، الكويت، لبنان، بولندا، لوكسمبورغ، مصر، النرويج، فيتنام، هولندا والهند.

ويتنافس الرئيس الايراني الحالي حسن روحاني وسندان العتبة الرضوية (ضريح الإمام الرضا (ع) في مشهد السيد ابراهيم رئيسي،بالاضافة الى الوزيرين السابقين مصطفى مير سليم ومصطفى هاشمي طبا، في الانتخابات الرئاسية الايرانية التي من المتوقع أن تشهد اقبال شعبي واسع.