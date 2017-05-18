لوحة بيكاسو الشهيرة تباع بـ 45 مليون دولار

الوقت- تمكنت لوحة للفنان العالمي بابلو بيكاسو من حصد رقم كبير بعد بيعها في المزاد العلني في نيويورك.
حيث ذكرت بعض التقارير الصحفية بان اللوحة التي سميت بـ "امرأة جالسة بفستان أزرق" قد حققت سعراً يقارب الـ 45 مليون دولار أمريكي.
والجدير بالذكر أن اللوحة رسمها بيكاسو لاحدى صديقاته وظلت محفوظة لفترة طويلة في حوزة الوسيط الفني بول روزنبرج، إلا انها سرقت إبان الحرب العالمية الثانية من بعض الألمان لتستعاد في وقت لاحق من الفرنسين في تلك الحقبة الزمنية.
كما نذكر أن اللوحة ذاتها تمكنت في وقت سابق من تحقيق مبلغ كبير عند بيعها لدميتري مافروماتيس في وقت سابق وهو أمريكي يوناني اشترى اللوحة بما يقارب الـ 26 مليون دولار في عام 2011.