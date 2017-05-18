موناكو يحسم لقب الدوري بعد غياب 17 عاماً

الوقت- تمكن نادي موناكو الفرنسي بالأمس من حسم لقب الدوري الفرنسي لصالحه بعد فوزه على سانت ايتيان بهدفين دون رد في اطار الجولة ما قبل الأخيرة من منافسات الدوري الفرنسي ووسع فارق النقاط بينه وبين باريس سان جيرمان الى ست نقاط ليضمن بذلك نيله اللقب.
سجل أهداف اللقاء كل من اللاعب الشاب مبابي في الدقيقة 19 وجيرمان في الدقيقة 90، جاءت المبارة هجومية من موناكو سعياً منه للتسجيل مبكراً وحسم اللقب لهذا العام وهو ما حصل بالفعل مع تبقي مواجهة لموناكو مقابل رينيه ليتوج بشكل رسمي.
الجدير بالذكر أن هذا اللقب لموناكو هو الثامن له في الدوري وبعد غياب طويل دام لـ17 عاماً وبعد هبوطه للدرجة الثانية منذ أربعة سنوات ليعود وينتفض بادراة وطاقم لاعبين جدد حقق معهم نتائج مبهرة طوال هذه المدة، كما نذكر أن في قائمة موناكو 13 لاعباً شاباً تحت سن الـ23 وهو ما يعد بمستقبل مبهر لهذا الفريق في المستقبل محلياً وأوروبياً.