ايران ترد على العقوبات الأمريكية بعقوبات مماثلة

الوقت- في معرض ردها على العقوبات الامريكية الجديدة، أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية فرض عقوبات إيرانية ضد بعض الاشخاص والمؤسسات الأمريكية.

وقامت وزارة الخارجية الايرانية ردا على الاعمال غير القانونية وغير الشرعية بحقها في مجلس الامن القومي بإصدار بيانا ينص على فرض العقوبات على اشخاص ومؤسسات امريكية وإضافتهم إلى "قائمة الأشخاص والكيانات الخاضعة لعقوبات جمهورية إيران الإسلامية" بعد المصادقة عليها من قبل السلطات المختصة.

يذكر ان هذه المؤسسات قامت بانتهاكات جسيمة بحقوق الإنسان والقانون الدولي من خلال المشاركة في جرائم ضد الإنسانية والتحريض بشكل مباشر أو غير مباشر في جرائم العدو الصهيوني في فلسطين المحتلة بالإضافة الى مشاركتها في اعمال إرهابية ودعمها لها وممارسة القمع ضد الشعب في المنطقة ولها يد باعمال تخل بالامن القومي للجمهورية الإسلامية الإيرانية.

بدوره أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيراني، بهرام قاسمي، على شبكة "تلغرام" للتواصل الاجتماعي أن "الجمهورية الإسلامية تندد بسوء نية الإدارة الأميركية المتمثل بجهودها من أجل الحد من النتائج الإيجابية لتطبيق" الاتفاق الدولي من خلال فرض عقوبات جديدة "أحادية الجانب وغير شرعية".

وكانت وزارة الخزانة الأمربكية أعلنت في بيان، إن واشنطن فرضت، الأربعاء، عقوبات على اثنين من المسؤولين الدفاعيين الإيرانيين وشركة إيرانية وأعضاء في شبكة مقرها الصين لدعم برنامج إيران للصواريخ الباليستية. وقال بيان الوزارة إن المسؤولين الإيرانيين اللذين تشملهما العقوبات هما مرتضى فرساتابور و رحيم أحمدي.

من جانبه قال القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى، ستيوارت جونز أن "وزارة الخزينة ستفرض عقوبات جديدة على مسؤولين إيرانيين في وزارة الدفاع وكيانا إيرانيا وشبكة صينية تقوم بتزويد عناصر الدفاع الإيرانية الرئيسية بقذائف صاروخية".